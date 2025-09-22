20 ans des trophées de La Nuit du Livre, il est encore temps de proposer votre ouvrage

La Nuit du livre fête cette année ses 20 ans ! Ce très bel évènement entend mettre en lumière tous les livres et tous les formats.
Véritable hommage au travail des éditeurs, La Nuit du livre est une étape importante dans la vie d’un livre.
Editeurs, auteurs, vous avez jusqu’au 15 octobre 2025 pour proposer votre ouvrage et concourir pour ce très beau prix.
Les Catégories 2025
7 catégories sont en compétition, si vous avez publié en 2025 un livre qui entre dans l’une d’elles, n’hésitez pas à le proposer aux membres du jury composé d’experts.
– Littérature générale
– Bandes dessinées & Mangas
– Jeunesse
– Beaux livres & Livres d’art
– Livres pratiques
– Livres audios & Nouveaux formats
– Prix Spécial du Jury
Comment participer ?
– Remplissez votre formulaire en ligne ici
– Envoyez votre ouvrage par voie postale
– Attention ! Clôture des candidatures : 15 octobre 2025.
La réunion du jury aura lieu le 22 octobre. La cérémonie de remise des trophées pour la 20e édition se tiendra le 2 décembre 2025.
Nouveauté : Creativ’Book, le pôle de la prospective technologique du livre, se tiendra en simultané au salon Presse & Médias au Futur pour faire rayonner l’avenir du livre dans toutes ses dimensions. L’évènement aura lieu sur deux jours en non plus un seul les 2 et 3 décembre 2025 ! Pour visiter les salons inscrivez-vous dès maintenant ici. Pour prendre un stand c’est ici.