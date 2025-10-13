Oppo Find X9 Pro – Le premier teaser officiel dévoile un appareil photo transformé

L’Oppo Find X9 Pro occupe le terrain avant sa sortie. Oppo poste un teaser qui dévoile une partie de ses caractéristiques.
La série Find X9 fera ses débuts le 16 octobre en Chine. Il faudra patienter un tout petit peu plus pour le voir débarquer en France et en Europe. Oppo nous gratifie d’un teaser vidéo pour nous faire patienter.
Oppo Find X9 Pro – Une nouvelle identité visuelle
On y découvre le design complet du Find X9 Pro ainsi que quelques-uns de ses points forts. Contrairement à Samsung ou Apple, les constructeurs chinois aiment communiquer sur leurs smartphones avant leur sortie.
L’Oppo Find X9 Pro change complètement de design et d’identité par rapport au Find X8 Pro. Le smartphone devient plat à l’avant et à l’arrière. Il troque également son module photo rond contre un îlot carré.
Vous remarquerez le logo Hasselblad au milieu des caméras. Il est entouré d’un flash LED circulaire. Ce H confirme par la même occasion que le spécialiste de l’optique fait une nouvelle fois partie de l’aventure. Cela promet encore une fois des photos de haute qualité.
Un appareil photo repensé
Le Find X9 Pro embarque un seul téléobjectif contrairement à son prédécesseur. Il s’agit d’un capteur 200MP ISOCELL HP5. C’est le nouveau capteur photo Samsung. Avec des pixels de , il est censé capturer des photos plus nettes et capturer encore plus de lumière.
Ce capteur intègre un zoom X2 et un zoom X6 sans perte de qualité. Il paraît prometteur.
Oppo communique également sur la capacité de son smartphone à enregistrer des photos Live en 4K. Très fier de son écran, Oppo précise par la même occasion que le cadre noir ne mesure pas plus de mm d’épaisseur. Rendez-vous rapidement pour en savoir plus.
