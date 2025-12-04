Galaxy Z TriFold – Une vitrine pour les prochains smartphones pliables Samsung mais à quel prix ?

Samsung a officialisé le Galaxy Z TriFold. C’est une vraie merveille technologique qui préfigure des prochains Galaxy Z Fold 8.  

Le Galaxy Z TriFold est la nouvelle évolution du smartphone pliable selon Samsung. Son écran interne se plie en trois et il mesure 10 pouces. C’est une vraie tablette.

Samsung Galaxy Z TriFold, tout ce qu'il faut savoir

Contrairement au Huawei Mate XT, le Galaxy Z TriFold adopte un format en U pour protéger son écran pliable. Ce choix impose l’ajout d’un deuxième écran à l’extérieur.

Galaxy Z TriFold – Samrtphone ou tablette ? 

Ce dernier repose sur une dalle AMOLED classique au format 21:9, avec une résolution 2160 x 1584 pixels. Sa diagonale atteint 6,5 pouces et son taux de rafraîchissement varie entre 1-120 Hz. Son niveau de luminosité monte jusqu’à 2600 nits.

Les spécifications de l’écran pliable sont plus limitées. Il affiche une résolution de 2160 x 1584 pixels et une luminosité de 1600 nits. Il s’agit également d’une dalle LTPO.

Un smartphone très fin

Au-delà de la prouesse de proposer un écran pliable en trois de cette taille, Samsung a franchi une nouvelle étape dans la course à la finesse et à la légèreté. Le Galaxy Z TriFold ne mesure que 3,9 mm d’épaisseur quand il est ouvert et il ne pèse pas plus de 309 g.

A titre de comparaison le Galaxy Z Fold 7 mesure 4,2 mm d’épaisseur. Cela nous laisse entrevoir ce qui nous attend avec le Galaxy Z Fold 8 mais cela pause aussi la question de sa fragilité.

C’est impressionnant surtout quand on sait qu’il tourne avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et qu’il est alimenté par une batterie de 5600 mAh. Contrairement au Galaxy Z Fold 7, il supporte la recharge 45 W.

La partie photo est sans surprise. Le Galaxy Z TriFold hérite des caméras du Z Fold 7 (200 MP + téléobjectif 10 MP X3 et ultra grand-angle 12 MP).

Un prix qui s’envole

Le Galaxy Z TriFold sort le 12 décembre dans un premier temps en Corée du Sud pour 3 594 000 KRW, soit environ 2 105 €. La Chine, Taïwan, Singapour, les UAE et les États-Unis suivront. C’est un prix très raisonnable surtout pour un appareil de rupture. Il ne faut pas s’attendre à ce prix là dans les autres pays.

En se basant sur l’inflation du prix du Galaxy Z Fold 7 lorsqu’il a traversé les frontières de Corée du Sud, le Galaxy Z TriFold 16/512 Go coûterait 3 130 € ou 3 000 $.

Commencez à économiser en espérant qu’il débarque un jour en France mais Samsung n’a rien annoncé à ce sujet.

