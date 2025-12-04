Galaxy Z TriFold – Une vitrine pour les prochains smartphones pliables Samsung mais à quel prix ?

Samsung a officialisé le Galaxy Z TriFold. C’est une vraie merveille technologique qui préfigure des prochains Galaxy Z Fold 8.
Le Galaxy Z TriFold est la nouvelle évolution du smartphone pliable selon Samsung. Son écran interne se plie en trois et il mesure 10 pouces. C’est une vraie tablette.
Contrairement au Huawei Mate XT, le Galaxy Z TriFold adopte un format en U pour protéger son écran pliable. Ce choix impose l’ajout d’un deuxième écran à l’extérieur.
Galaxy Z TriFold – Samrtphone ou tablette ?
Ce dernier repose sur une dalle AMOLED classique au format 21:9, avec une résolution 2160 x 1584 pixels. Sa diagonale atteint 6,5 pouces et son taux de rafraîchissement varie entre 1-120 Hz. Son niveau de luminosité monte jusqu’à 2600 nits.
Les spécifications de l’écran pliable sont plus limitées. Il affiche une résolution de 2160 x 1584 pixels et une luminosité de 1600 nits. Il s’agit également d’une dalle LTPO.
Un smartphone très fin
Au-delà de la prouesse de proposer un écran pliable en trois de cette taille, Samsung a franchi une nouvelle étape dans la course à la finesse et à la légèreté. Le Galaxy Z TriFold ne mesure que 3,9 mm d’épaisseur quand il est ouvert et il ne pèse pas plus de 309 g.
A titre de comparaison le Galaxy Z Fold 7 mesure 4,2 mm d’épaisseur. Cela nous laisse entrevoir ce qui nous attend avec le Galaxy Z Fold 8 mais cela pause aussi la question de sa fragilité.
C’est impressionnant surtout quand on sait qu’il tourne avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 et qu’il est alimenté par une batterie de 5600 mAh. Contrairement au Galaxy Z Fold 7, il supporte la recharge 45 W.
La partie photo est sans surprise. Le Galaxy Z TriFold hérite des caméras du Z Fold 7 (200 MP + téléobjectif 10 MP X3 et ultra grand-angle 12 MP).
Un prix qui s’envole
Le Galaxy Z TriFold sort le 12 décembre dans un premier temps en Corée du Sud pour 3 594 000 KRW, soit environ 2 105 €. La Chine, Taïwan, Singapour, les UAE et les États-Unis suivront. C’est un prix très raisonnable surtout pour un appareil de rupture. Il ne faut pas s’attendre à ce prix là dans les autres pays.
En se basant sur l’inflation du prix du Galaxy Z Fold 7 lorsqu’il a traversé les frontières de Corée du Sud, le Galaxy Z TriFold 16/512 Go coûterait 3 130 € ou 3 000 $.
Commencez à économiser en espérant qu’il débarque un jour en France mais Samsung n’a rien annoncé à ce sujet.