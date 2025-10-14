Samsung Galaxy Z Fold 7 vs Honor Magic V5 – Lequel choisir ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 7 et le Honor Magic V5 s’affrontent dans notre comparatif. Quel smartphone pliable choisir ?
Le Honor Magic V5 et le Galaxy Z Fold 7 s’imposent comme des références sur le segment des smartphones pliables grand format. Fins, légers, performants, le Honor Magic V5 et le Galaxy Z Fold 7 possèdent les arguments pour vous séduire, mais lequel est fait pour vous ?
Les deux smartphones pliables ont des avantages et des inconvénients. Je vous aide à faire votre choix dans mon comparatif.
Le Galaxy Z Fold 7 démarre à 2100 € en 12/256 Go. Des Galaxy Buds3 sont offerts et vous bénéficiez de 300€ de reprise garantie pour la reprises d’une smartphone Galaxy.
Le Honor Magic V5 est à 1899,90€. Jusqu’à la fin octobre une tablette Magic Pad 2 et des écouteurs EearBuds S7 sont offerts.
Design et apparence
Le Samsung Galaxy Z Fold 7 et le Honor Magic V5 sont deux smartphones premium avec des finitions impeccables. Ils jouent tous les deux dans la cour des grands. Leurs dimensions sont quasiment identiques.
Le Honor Magic V5 est légèrement plus fin tandis que l’autre côté, le Galaxy Z Fold 7 est plus léger de quelques grammes. Le Honor Magic V5 se caractérise par un format un peu moins étroit, mais Samsung a fait de gros efforts sur ce sujet.
Les dimensions complètes du Honor Magic V5 sont mm lorsqu’il est ouvert et, quand il est fermé, mm.
Celles du Galaxy Z Fold 7 sont mm ouvert et mm fermé.
Le Galaxy Z Fold 7 prend un léger avantage sur le poids, mais vous ne sentirez pas la différence dans votre poche. Le Magic V5 pèse g contre g pour le Galaxy Z Fold 7.
En revanche, le Honor Magic V5 devance le smartphone de Samsung au niveau de l’étanchéité. Certifié IP58 et IP59, il résiste à la poussière et aux jets d’eau à haute pression. Le Galaxy Z Fold 7 se contente d’une certification IP48.
L’écran
Chaque smartphone embarque un écran externe et un écran pliable. Diagonale, taux de rafraîchissement, leurs caractéristiques sont proches, mis à part sur quelques points. L’écran externe du Honor Magic V5 mesure pouces et la diagonale de son écran pliable atteint pouces. Ils reposent tous les deux sur une technologie OLED LTPO.
Leur taux de rafraîchissement varie de Hz à Hz. La résolution de l’écran externe est de pixels et celle de l’écran interne est de pixels avec une densité de ppi.
Face à lui, le Galaxy Z Fold 7 se présente avec des écrans Dynamic AMOLED 2X de pouces et pouces. Ils bénéficient d’une résolution qui est un peu moins élevée. Celle de l’écran externe est de pixels pendant que celle de l’écran interne est de pixels avec une densité de ppi. Chaque dalle propose un taux de rafraîchissement dynamique LTPO.
Le Honor Magic V5 prend l’avantage avec un niveau de luminosité de nits sur ses deux écrans. Celui des écrans du Galaxy Z Fold 7 s’arrête à nits. C’est suffisant pour utiliser le smartphone en extérieur, mais le Honor Magic V5 demeure plus lisible en plein soleil.
L’écran extérieur du Galaxy Z Fold 7 prend sa revanche avec une protection Gorilla Glass Ceramic 2 plus résistante aux rayures que la couche NanoCrystal du Magic V5.
Le processeur
Le Galaxy Z Fold 7 et le Magic V5 font match nul sur le processeur. Ils se reposent tous les deux sur un Snapdragon 8 Elite gravé en nm. L’un comme l’autre ne manque pas de puissance.
Le smartphone d’Honor embarque Go de RAM quand celui de Samsung démarre avec Go. Ils sont tous les deux avec du stockage UFS
L’intelligence artificielle
Les deux constructeurs proposent une solution complète de fonctionnalités IA. Le Honor Magic V5 s’appuie sur Gemini, mais il propose aussi des outils IA impressionnants.
Parmi les plus spectaculaires, on peut citer AI Super Zoom, AI Image to Video ou AI Deepfake Detection. Le premier affine les images au-delà d’un grossissement X30, le deuxième transforme les images fixes en vidéo et le dernier identifie les personnes générées par IA.
Face au Magic V5, le Galaxy Z Fold 7 mise tout sur la multitude de fonctionnalités de Galaxy AI. De la Now Bar en passant par la traduction en temps réel ou les retouches photo, vous avez l’embarras du choix. J’apprécie particulièrement la simplicité d’utilisation des fonctionnalités IA et leur intégration dans l’OS.
L’autonomie et la batterie
Le Honor Magic V5 remporte la partie sans même combattre. Le Magic V5 est alimenté par une batterie de mAh. Elle est compatible avec la recharge filaire W et la recharge sans fil W.
Face à lui, le Galaxy Z Fold 7 se contente d’une batterie de mAh avec une recharge W et une recharge sans fil W. Samsung refuse toujours de passer aux batteries en silicium-carbone, ce qui l’empêche d’intégrer de grosses batteries dans ses smartphones.
Au final, l’autonomie du Magic V5 s’avère plus confortable lorsqu’on utilise les deux écrans sans restriction. Elle dépasse la journée. Le Galaxy Z Fold 7 résiste une petite journée grâce à l’optimisation des ses composants.
La photo
L’appareil photo du Galaxy Z Fold 7 repose essentiellement sur son capteur principal de MP. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de MP et d’un zoom optique X3 de MP. Le capteur principal produit des photos avec un beau piqué et des couleurs riches, mais l’ensemble manque un peu de polyvalence.
Le Honor Magic V5 profite d’un appareil photo plus équilibré. Son capteur principal MP est accompagné d’un ultra grand-angle de MP et d’un zoom optique X3 de MP. Ce dernier se montre particulièrement performant avec un zoom X6 sans perte de détails et un zoom X100 optimisé avec l’IA. On regrette la proéminence de son module photo beaucoup trop gros.
Pour en savoir plus sur les capacités photo de ces deux smartphones, je vous invite à découvrir mes tests complets.
Galaxy Z Fold 7
Honor Magic V5
Honor Magic V5 vs Samsung Galaxy Z Fold 7 – Le verdict
Le Honor Magic V5 prend l’avantage au niveau de sa batterie, de sa recharge rapide et de son appareil photo plus polyvalent. Au-delà de ces détails, il est difficile de départager le Galaxy Z Fold 7 et le Honor Magic V5 sur leurs caractéristiques brutes.
Ces smartphones pliables offrent tous les deux une expérience haut de gamme qui leur est propre. Le Honor Magic V5 se révèle polyvalent et équilibré. Le Galaxy Z Fold 7 séduit par son écosystème Galaxy AI. Le choix est cornélien.
