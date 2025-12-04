Idées cadeaux – Sélection de beaux livres Art, Cuisine, Pop Culture et plus

La saison des fêtes est là, voici quelques idées de beaux livres à offrir à vos proches.
Tout au long de l’année nous avons chroniquer ces beaux livres, découvrez notre sélection. Il y en a pour tous les goûts : Art, littérature, jeux vidéo, cinéma, cuisine et bien plus.
Faites votre choix de beaux livres pour offrir un peu de culture dans un écrin magnifique ! Passez de bonnes fêtes.
Sélection littérature
Les Yeux de Mona
Le roman phénomène de Thomas Schlesser, “Les Yeux de Mona”, qui a déjà conquis un demi-million de lecteurs en France, passe à une nouvelle dimension avec cette somptueuse édition (Albin Michel et Beaux Arts Éditions). 352 pages, une mise en page formidable, regardez les tableaux que Mona a vu avant de devenir aveugle. Lire l’article complet ici.
Pour acheter ce livre suivez ce lien ou cliquez ici.
Les mondes de Jane Austen
Découvrez « Les mondes de Jane Austen : Les influences et inspirations derrière ses récits », un très bel ouvrage relié et richement illustré, signé Helena Kelly (éditions Ynnis). La chronique est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Terre des Hommes illustré par Riad Sattouf
Les éditions Gallimard et Les livres du Futur publient une édition exceptionnelle de Terre des Hommes. Ce livre est illustré par l’excellent Riad Sattouf. Notre chronique est ici.
Pour acheter ce livre suivez ce lien ou suivez ce lien.
Beaux livres de Voyage
Tokyo à couper le souffle
Tokyo à couper le souffle (Larousse) est l’œuvre du photographe Cédric Hayabusa. Il nous plonge au cœur de Tokyo avec son nouvel ouvrage. La chronique est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Rues parisiennes
Si vous aimez Paris et que vous trouvez que la capitale a bien changé, en bien ou en mal, découvrez très vite, “Rues parisiennes – Comparaisons photographiques” (Editions Alternatives). La chronique est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Vie de David Hockney
“Vie de David Hockney” de Catherine Cusset (Gallimard) est un roman qui explore la vie de l’artiste emblématique, David Hockney. Il ressemble à un livre d’art, illustré par les chefs-d’œuvre de l’artiste. La chronique complète est ici.
Pour acheter Cliquez ici ou Cliquez ici.
Sélection Pop Culture
L’Art de Assassin’s Creed Shadows
La sortie du jeu Assassin’s Creed Shadows est un véritable événement. Publié chez Mana Books, L’Art de Assassin’s Creed Shadows rend hommage à ce monument du jeu vidéo.
L’Art de Assassin’s Creed Shadows est un livre officiel !La chronique complète est ici
Cliquez ici pour l’acheter ou Suivez ce lien pour acheter le livre.
FullMetal Alchimist coffret 20 ans
Le coffret Fullmetal Alchemist n’est pas une simple réédition des mangas, mais un véritable hommage de collection à l’œuvre d’Hiromu Arakawa.Il célèbre les 20 ans de Fullmetal Alchemist (Kurokawa) . La chronique est ici.
Pour l’acheter Cliquez ici ou Cliquez ici.
L’Art de Elden Ring
On ne présente plus Elden Ring le jeu d’action-RPG développé par FromSoftware sur un scénario de Hidetaka Miyazaki et de George R. R. Martin.
L’ouvrage L’Art de Elden Ring vous propose de prolonger l’expérience de jeu à travers un Artbook officiel de grande qualité. La chronique complète est ici.
Cliquez ici pour l’acheter ou Suivez ce lien pour l’acheter.
Catalogue d’expos et beaux livres d’art
Le Dernier Sacre
Le Dernier Sacre, le livre, est le compagnon parfait de l’exposition qui s’est au Mobilier National.
Publié chez Monelle Hayot, “Le Dernier Sacre” plonge les lecteurs dans l’univers fastueux du sacre de Charles X. Cet évènement eut lieu le 29 mai 1825 à Reims. La chronique complète est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Pop Art, les livres à déplier
Imaginez Hokusai, Manet, Frida Kahlo, Van Gogh exposés dans votre salon ! Impossible ? Pas tout à fait ! Gallimard vient de lancer une nouvelle collection de livres très originaux baptisée Pop-Art. Lire la chronique.
Hokusai est disponible Cliquez ici ou Cliquez ici
Frida Khalo est disponible Cliquez ici ou Cliquez ici
Manet est disponible Cliquez ici ou Cliquez ici
Van Gogh est disponible Cliquez ici ou Cliquez ici
Le Bestiaire Magique de Niki de Saint Phalle
Le Bestiaire magique fait partie intégrante de l’œuvre de Niki de Saint Phalle. L’Hôtel de Caumont à Aix-en-Provence a consacré cette année, une exposition sur ce thème. Les Editions Hazan publient à cette occasion un superbe catalogue écrit et commenté par Lucia Pesapane, Claudie d’Anthenaise et Raphaëlle Saint-Pierre. La chronique complète ici.
Achetez ce livre Cliquez ici ou suivez ce lien ou encore suivez ce lien .
Les Chats
Les Chats, ces félins mythiques, ont une importance particulière au Japon ! De tout temps les grands maîtres de l’estampe japonaise se sont inspirés de ces animaux compagnons.
Jocelyn Bouquillard publie aux éditions Hazan Les Chats par les grands maîtres de l’estampe japonaise. La chronique est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Les mondes de Colette
C’est dans un très bel écrin que Emilie Bouvard, Julien Dimerman et Laurence Le Bras proposent de découvrir ou de redécouvrir Colette.
Les mondes de Colette est le catalogue compagnon de l’exposition. Celle-ci se tient à la BnF François Mitterrand jusqu’au 18 janvier 2026. La chronique est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
John Singer Sargent, le catalogue d’expo
Le Musée d’Orsay consacre actuellement une exposition dédiée à John Singer Sargent. Pour compléter cet évènement, Gallimard et le musée publient un catalogue exceptionnel. La chronique est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici
L’Art du minuscule
“L’art du minuscule – 70 artistes de l’infiniment petit” est un très beau livre publié aux Editions Alternatives. La chronique complète est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Beaux Livres de cuisine
La cuisine dans Food Wars
Lorsque Thibaud Villanova sort un nouveau livre c’est toujours un évènement qui met en émoi nos papilles et nos cœurs de Geeks.
La cuisine dans Food Wars (Hachette Heroes) est son nouveau livre de cuisine ! La chronique est ici.
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Persona
Persona sort du cadre du jeu vidéo pour s’aventurer sur le terrain des livres de cuisine. Ce n’est pas un hasard puisque la nourriture occupe une place importante dans ces jeux. La chronique complète est ici.
Cliquez ici pour l’acheter ou Suivez ce lien pour l’acheter.
Trouvez d’autres idées de cadeaux pour petits et grands ici