Google Pixel 8a – Une série de photos dévoile la triste nouvelle

Le Pixel 8a fait sa première apparition à travers plusieurs photos et nous laisse entrevoir son vrai design. On est sous le choc.

Les fuites concernant le Pixel 8a se multiplient. Nous avions déjà une idée de l’apparence du Pixel 8a grâce à des rendus 3D, apparus précédemment sur la toile. Il s’agit cette fois-ci de vraies photos.

Elles ont été récupérées par TechDroider. Les photos dévoilent l’avant et l’arrière de l’appareil. Les formes sont beaucoup plus arrondies que celles du Pixel 7a. La finition du dos n’est plus brillante. Elle est mate. C’est une bonne nouvelle pour les traces de doigts.

L’appareil photo repose toujours sur un bandeau et les capteurs sont placés horizontalement.

Pixel 8a – Un look Old School

Si ces photos sont vraies, le choc provient de l’avant de l’appareil. Les bords noirs qui entourent l’écran sont énormes. On a perdu l’habitude de voir un cadre aussi épais même sur des smartphones à prix budget. Il paraît même plus imposant que celui du Pixel 7a mais c’est peut-être dû à l’angle de la photo.

Google n’aurait pas jugé utile de les réduire sur son futur smartphone. La firme de Mountain View compte avant tout sur la puissance de son intelligence artificielle pour attirer les foules. Le Pixel 8a est l’occasion de goûter à Circle to Search et autres pour un prix moins élevé que les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

De l’intelligence artificielle dans les circuits

Selon plusieurs rumeurs, Google a légèrement réduit la puissance du son processeur Tensor G3 qui va équiper le Pixel 8a. Il a cependant suffisamment de puissance pour fournir tous les services liés à l’IA. Pour le reste, le Pixel 8a embarque un écran de 6,1 pouces OLED 120Hz.

L’appareil photo se composerait d’un capteur principal de 64MP doté d’un stabilisateur optique d’image. Il serait accompagné d’un ultra grand-angle de 13MP. La caméra Seflie serait également de 13MP. La batterie de 4500mAh supporterait la recharge 27W.

Encore une fois, si ces leaks sont vrais, espérons que ses performances feront oublier son look old school.

