Jeu-concours : 3 radios Thomson Vintage avec panneau solaire à gagner !

On met de la musique à fond pour débuter l’année ! Participez à notre jeu-concours !
Du 05 au 08 janvier tentez de gagner cette radio RTS450BTR en partenariat avec Thomson ! (3 radios = 3 gagnants). On vous souhaite une belle année 2026 ! Retrouvez nos vœux ici.
A propos de cette radio Thomson
Cette radio Bluetooth rétro, est un véritable objet d’art qui réussit la fusion parfaite entre l’allure vintage et la performance ultra-moderne !
Avec son design authentique et son élégante antenne télescopique chromée, cette radio est bien plus qu’une enceinte : c’est la pièce maîtresse qui va transformer votre décoration intérieure.
Mais ne vous fiez pas à son look classique, elle est une bête de technologie ! Sous cette carapace rétro se cache le meilleur de la modernité.
Grâce au Bluetooth 5.4, profitez d’une diffusion sans fil incroyablement stable pour toutes vos playlists.
Accédez à vos playlists via Bluetooth, retrouvez le plaisir simple de la Radio FM analogique, ou branchez n’importe quel appareil via l’entrée auxiliaire 3.5mm.
Dites adieu aux pannes de batterie inopportunes ! Équipée d’une puissante batterie Li-ion de 1300mAh, cette radio vous garantit des heures et des heures de musique. Et pour une autonomie totale, un panneau solaire intégré prend le relais ! Rechargez-la facilement via USB-C ou laissez le soleil faire le travail.
C’est simple : elle est le compagnon parfait pour tous vos moments de détente et d’évasion. Découvrez notre test ici . Voir le produit ici.
Participez à notre jeu-concours
– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.
– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.
-Utilisez #BonneAnneIDBOOX pour vos partages sur les réseaux !
– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu. Likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter / X @IDBOOX et surtout RT (retweetez) notre jeu ! Découvrez notre chaine Youbube ici.
On vous invite à vous abonner à notre Newsletter.
Comment participer ?
– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu–concours.
– Remplissez le formulaire
– La sélection des gagnants sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.
– 3 radios solaires Thomson. Valeur unitaire :40€ (3 gagnants). Couleur au choix du partenaire (gris ou rouge).
– Le concours est ouvert du 5 au 8 janvier 2026 22H30.
– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.
– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.
– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu.
– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.
Rendez-vous le 12 janvier pour un nouveau jeu-concours !
2 réflexions sur “Jeu-concours : 3 radios Thomson Vintage avec panneau solaire à gagner !”
Merci #BonneAnneeIDBOOX pour ce #Concours !
Bonjour je participe avec grand plaisir et merci. #BonneAnneeIDBOOX