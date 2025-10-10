Honor Magic 8 Pro – Des photos et des infos juste avant son lancement

Le Honor Magic 8 Pro fait une apparition surprise sur les réseaux avant son lancement. Que nous réserve Honor ? On vous dit tout ce qu’on sait.
Très attendu, le Honor Magic 8 Pro est le futur flagship du constructeur chinois. Le smartphone doit sortir à la fin du mois en Chine et probablement au début de l’année 2026 en France.
Le lancement du Honor Magic 7 Pro avait eu lieu en janvier 2025. Logiquement Honor ne changera pas ses plans avec son nouveau smartphone.
En attendant, des photos du Magic 8 Pro ont été postées sur le réseau Weibo. On aperçoit le smartphone posé à côté de sa boîte.
Honor Magic 8 Pro – Une triple caméra AiMage
Le Honor Magic 8 Pro reprend les lignes de son prédécesseur. Le Magic 8 Pro conserve des coins très arrondis. Son module photo s’inspire également de celui du Magic 7 Pro, mais le flash LED a été déplacé en bas.
La mention AiMage indique une forte présence de l’intelligence artificielle dans la conception de cet appareil photo. Il rassemble trois caméras : un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle 50 MP et un téléobjectif avec un zoom optique de X3,7.
Une batterie gigantesque
l’occasion du lancement du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, Honor avait rapidement annoncé que le Magic 8 Pro faisait partie des premiers smartphones à tourner avec le puissant processeur de Qualcomm. Il n’y a donc aucun doute sur le sujet. Un Snapdragon 8 Elite Gen 5 pilote le flagship. Il est accompagné de 16 Go de RAM et son espace de stockage grimpe jusqu’à 1 To.
Honor ne fait pas dans la demi-mesure en ce qui concerne sa batterie. Le Magic 8 Pro ne souffrira certainement pas de problème d’autonomie. Une énorme batterie de 7000 mAh alimente l’appareil. Il faut regarder du côté du realme GT 7 pour trouver une batterie aussi imposante. Pour ne rien gâcher, le Honor Magic 8 Pro est compatible avec la recharge filaire 120W.