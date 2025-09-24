Xiaomi 15T et 15T Pro – Prix, offres de lancement, caractéristiques, tout ce qu’il faut savoir

J’ai assisté au lancement des Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro à Munich, en Allemagne. Prix, offre de lancement, caractéristiques, je vous dis tout ce qu’il faut savoir.
Comme chaque année, Xiaomi lance la série « T ». Elle se compose de deux smartphones : Xiaomi 15T et Xiaomi 15T Pro. Ils arrivent tous les deux avec un appareil photo créé en collaboration avec LEICA et des prix de lancement très concurrentiels.
Xiaomi 15T – L’écran
Le 15T comme le 15T Pro intègrent un grand écran AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution de 1,5K. Il est compatible HDR10+ et Dolby Vision. La dalle est entourée par des bords noirs symétriques, 27% plus fins que ceux de la génération précédente.
Le niveau de luminosité grimpe jusqu’à 3200 nits. L’écran des deux smartphones diffère au niveau du taux de rafraîchissement. Celui du Xiaomi 15T Pro varie de 60Hz à 144Hz tandis que celui du 15T s’arrête à 120Hz.
Ils intègrent tous les deux une fonction de PWM dimming à 3840Hz pour limiter le scintillement et par conséquent la fatigue oculaire. Cet écran est protégé par du verre Gorilla Glass 7i et le smartphone est certifié IP68.
La batterie
Xiaomi n’a pas fait de jaloux. Le Xiaomi 15T et le Xiaomi 15T Pro sont tous les deux alimentés par une batterie de 5500mAh. Le 15T Pro prend l’avantage avec une recharge filaire 90W et une recharge sans fil de 50W.
Le Xiaomi 15T se contente d’une charge filaire de 67W mais elle ferait rêver beaucoup de smartphones haut de gamme.
Le processeur
Xiaomi a confié les rênes de ses smartphones à des processeurs MediaTek. Le Xiaomi 15T dispose d’un processeur Dimensity 8400 Ultra. De son côté, le 15T Pro utilise la dernière puce Dimensity 9400+.
Les deux processeurs sont accompagnés de 12Go de RAM DDR5X.
L’appareil photo
Les Xiaomi 15T et 15T Pro affichent fièrement le logo LEICA sur leur module photo. LEICA est partie prenante dans la triple caméra des deux smartphones. Cependant, les deux smartphones ne jouent pas dans la même cour. Celui du 15T ressemble fortement à celui du Xiaomi 14T de l’année dernière.
L’appareil photo de la série Xiaomi 15T repose sur un capteur principal de 50MP avec un objectif optique Leica Summilux, avec une ouverture ƒ/1,7 sur la version standard et une ouverture ƒ/1,62 sur la variante Pro. Le Xiaomi 15T Pro embarque en plus un capteur d’image Light Fusion 900 haut de gamme avec une plage dynamique élevée de 13,5 EV améliorant considérablement la clarté et la précision des tons.
On trouve à ses côtés un téléobjectif 50MP. Celui du Xiaomi 15T Pro est plus musclé. Il embarque un téléobjectif 50MP LEICA 5x Pro. Avec une focale 115mm et un OIS. Le 15T s’appuie sur un téléobjectif 50MP (f/1.9) de 46mm sans stabilisateur optique.
Cet appareil photo est complété par un ultra grand-angle de 12MP.
Xiaomi 15T, le smartphone qui se transforme en talkiewalkie
Les smartphones de la série Xiaomi 15T sont parfaits pour partir en balade dans la jungle. Ils peuvent se transformer en talkie-walkies. Xiaomi a mis au point une technologie de communication qui ne nécessite pas de connexion cellulaire ou de WiFi.
Xiaomi Astral Communication autorise deux personnes équipées d’un Xiaomi 15T Pro à communiquer entre elles jusqu’à une distance de 1,9 km.
Les prix et les offres de lancement
Le Xiaomi 15T 12+256 est au prix de 613€ au lieu de 703€. Il y a 100€ de bonus reprise pour l'ancien smartphone (en plus de la valeur résiduelle de l'ancien smartphone). Soit le 15T à partir de 499€ jusqu'au 31 octobre.
Le Xiaomi 15T Pro 12+512 est à 903€ u lieu de 1003€. Il y a 100€ de remise immédiate + 100€ de bonus reprise pour l'ancien smartphone (en plus de la valeur résiduelle de l'ancien smartphone). Soit le 15T Pro à partir de 699€ jusqu'au 31 octobre.
