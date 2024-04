Kobo Clara Colour – Prise en main vidéo

Rakuten Kobo vient de lancer 2 liseuses de livres numériques en couleur ! Avec Les Kobo Libra Colour et Kobo Clara Colour, la société entend changer la donne.

Les liseuses d’ebooks sont d’excellents appareils pour lire en toute concentration. Les adeptes de la première heure sont convaincus, mais reprochaient à ces petites machines de ne pas proposer la couleur.

Avec l’arrivée de deux liseuses couleur chez un géant du domaine, les choses vont peut-être changer.

D’ailleurs Kobo entend toucher de nouveaux publics comme les jeunes, les enfants et les mateurs de guides de voyage notamment.

Dans notre vidéo, vous allez découvrir la Kobo Clara Colour qui est la plus petite liseuse annoncée par Kobo. Vidéo ci-dessous ou cliquez ici. Nous publierons un test dans un second temps.

Ci-dessous vous trouverez les spécifications techniques de la Kobo Clara Colour, la date de disponibilité et le prix. Voir aussi la vidéo de la Kobo Libra Colour annoncée en même temps !

Principales spécifications de la Kobo Clara Colour

La liseuse Clara Colour est une liseuse compacte de 6 pouces. Elle est entièrement tactile et étanche IPX8. Elle dispose du Dark Mode et bien entendu de la température d’éclairage ComfortLight Pro pour limiter la fatigue des yeux.



L’écran est d’une résolution de 300 PPI pour le noir et blanc et de 150 PPI pour la couleur.

Pour la couleur, elle bénéficie de la technologie E -nk Kaleido 3. On peut donc lire dans la contrainte de la taille de l’écran des livres illustrés, des BD, webtoon et autres livres avec photos.

Pour celles et ceux qui aiment surligner des passages dans les livres, la couleur permet d’effectuer cette action en choisissant une couleur.

La Kobo Clara Colour offre un espace de 16 Go de stockage. Le Bluetooth permet aussi l’écoute de livres audio.

La batterie est résistante. Elle dure jusqu’à 40 jours, sur la base de 30 minutes de lecture par jour. Pour cela, l’éclairage avant doit être à 30 % de luminosité et le Wi-Fi et Bluetooth désactivés.

Elle est en précommande ici et sera disponible le 30 avril au prix de 159.99€. Cliquez ici pour l’acheter.

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités