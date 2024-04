Marché du livre d’occasion en 2024 – Expansion du marché du livre d’occasion

La Sofia et le ministère de la Culture ont présenté une étude intéressante sur l’impact du livre d’occasion sur l’économie du livre et les pratiques des français.

Lors de sa visite au Festival du Livre de Paris, le Président Macron a plaidé pour la mise en place d’une contribution sur le marché du livre d’occasion. L’objectif est d’éviter que les plateformes qui vendent de la seconde main ne contournent la loi prévoyant un prix unique pour les ouvrages neufs en France.

Cette étude, réalisée au cours de l’année 2023, se base notamment sur le suivi annuel du marché qui repose principalement sur deux panels de consommateurs, gérés par les sociétés Kantar et GfK.

Livres d’occasion – Augmentation du nombre d’acheteurs

Il y a une hausse des acheteurs de livres d’occasion versus l’achat de livres papier neufs en 10 ans.

Par exemple, environ 16 % des Français ont acheté au moins un livre d’occasion en 2022.

Près de 25 % des acheteurs de livres combinent l’achat de livres neufs et d’occasion.

Toutefois, peu de personnes n’achètent que de l’occasion et environ 75 % des acheteurs de livres n’achètent qu’en neuf.

Près de 20 % des livres ont été achetés d’occasion en 2022. Les sommes dépensées par les Français pour se les procurer représentent toutefois moins de 10 % de la valeur du marché du livre.

L’écart s’explique notamment par un prix de l’occasion deux fois et demi inférieur à l’imprimé neuf.

Quels sont les segments préférés pour l’achat de livres d’occasion ?

La littérature générale tient le haut du panier en occasion. Les BD et mangas d’une part, la jeunesse d’autre part, représentent chacun un dixième des exemplaires achetés d’occasion, soit des proportions moindres que sur le marché de l’imprimé neuf.

A ce propos, l’étude note : “C’est le cas notamment en BD : si les achats de mangas neufs se sont multipliés, ceux d’occasion ont plutôt stagné ; au contraire, la hausse des achats d’occasion de BD franco-belges et de comics a été plus rapide que celle des achats neufs.”

De même, en ce qui concerne le segment jeunesse, on achète plus de romans pour ados d’occasion que de livres illustrés. Autre point significatif, 1 roman policier sur 2 achetés est d’occasion, et, 1 roman contemporain sur 4.

Où achetons-nous des livres d’occasion ? Où achetons-nous des livres d’occasion ?

Les acheteurs de livres d’occasion passent de plus en plus par des applications comme Vinted, La bourse aux livres, ou Momox et moins par les sites comme Amazon ou la FNAC. Ils ne profitent pas de l’essor de l’occasion.



L’analyse de la diversité des titres met en évidence l’importance de l’occasion pour proposer à la vente des références épuisées en format neuf.

En effet, une grande partie de l’offre, mais pas nécessairement des ventes, correspond à des titres parus depuis 5 voire plus de 10 ans.

Si les nouveautés représentent une part plus modeste du nombre d’offres, on peut cependant considérer que la quasi-totalité d’entre elles est très rapidement disponible sur le marché de l’occasion.

A quel prix achetons-nous des livres d’occasion ?

Souvent, le prix proposé pour l’occasion est deux fois inférieur à celui du titre neuf, et ce prix tend à baisser à mesure de son ancienneté.

Ces constats logiques connaissent des exceptions, par exemple en BD où le prix du titre peut nettement excéder celui du neuf, sans doute par l’effet d’une dédicace de l’auteur.

Pourquoi acheter des livres d’occasion ?

La principale motivation pour acheter des livres d’occasion est de faire des économies. 76% des acheteurs de livres d’occasion le font pour cette raison.

La préoccupation environnementale est également une motivation.

Par ailleurs, 4 Français sur 10 ont déjà revendu un livre d’occasion. Plus jeunes, relevant plus souvent des catégories socioprofessionnelles « inférieures », les revendeurs cherchent avant tout à gagner un peu d’argent, et dans une moindre mesure, à gagner un peu d’espace chez eux. 2 revendeurs sur 3 cèdent moins de 10 livres par an, représentant un gain inférieur à 50 €.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités