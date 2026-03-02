MWC – Honor présente le Honor Magic V6 et le Robot Phone

Lors du MWC 2026, Honor a franchi une étape décisive dans sa stratégie d’intelligence humaine augmentée en dévoilant les piliers de son ambitieux « Alpha Plan ».
Au cœur de cette vision futuriste, la marque a présenté le Robot Phone.
Honor Robot Phone qu’est-ce que c’est ?
C’est une innovation de rupture qui transforme le smartphone en une entité capable de mouvement et de conscience spatiale grâce à une micro-motorisation propriétaire issue de l’ingénierie des appareils pliants.
Ce dispositif inédit intègre un système de cardan ultra-compact à quatre degrés de liberté. Il permet à l’appareil de suivre intelligemment un sujet à 360°, d’ajuster son point de vue en temps réel ou d’exprimer des émotions par un langage corporel robotique. Le tout offre des capacités cinématographiques professionnelles via un capteur de 200 Mpx stabilisé.
Arrivée du Honor Magic V6 ?
En parallèle de cette exploration de l’IA incarnée, Honor réaffirme son leadership technologique avec le lancement du Magic V6 (lire notre article). Il devrait s’impose comme la nouvelle référence des smartphones pliants grâce à une épaisseur record de seulement 8,75 mm en position fermée.
Cette prouesse de design n’entache en rien les performances énergétiques. En effet, l’appareil embarque une batterie révolutionnaire au silicium-carbone de 6 660 mAh. Celle-ci offre une densité énergétique inédite pour un format aussi fin.
L’expérience est complétée par une ingénierie d’affichage de pointe, affichant une luminosité maximale de 6 000 nits. La pliure est quasiment invisible, et confrime la maturité de la gamme.
Cette offensive matérielle, soutenue par les nouveaux MagicPad 4 et MagicBook Pro 14, illustre la volonté de Honor de créer un écosystème cohérent où l’IA ne se limite pas au logiciel mais s’intègre physiquement pour servir l’utilisateur avec empathie.
En combinant puissance de calcul, via le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, et innovations structurelles, la marque dessine les contours d’une nouvelle ère technologique où l’appareil devient un partenaire interactif et polyvalent capable de s’adapter aux environnements les plus dynamiques.
Pour le moment, il n’y a aucune date de lancement pour le Magic V6 ou le Robot Phone.