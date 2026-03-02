Huawei FreeBuds Pro 5 Test – Un océan de notes dans une bulle de silence

Je vous donne mon avis sur les nouveaux écouteurs haut de gamme Huawei FreeBuds Pro 5 dans mon test complet. (non sponsorisé)
Les FreeBuds Pro 5 sont les nouveaux écouteurs haut de gamme signés Huawei. Vendus seulement 199,99 € (avec en plus une offre de lancement), que valent-ils vraiment ?
ANC, qualité audio, Huawei a-t-elle réussi à faire mieux qu’avec les FreeBuds Pro 4 ? Découvrez la réponse dans mon test.
Huawei FreeBuds Pro 5 – Un design plus ergonomique
Le design des FreeBuds Pro 5 est plus épuré que celui de l’ancien modèle. Le logo Huawei sur les écouteurs et sur le boîtier se fait beaucoup plus discret. Il disparaît complètement sur les branches des écouteurs.
Elles sont simplement recouvertes de plastique brillant qui accroche malheureusement beaucoup les saletés. C’est étonnant, car Huawei a choisi un revêtement mat pour son boîtier qui reste imperturbable face aux traces de doigts.
Ce boîtier est également plus aplati que son prédécesseur (5,5 % plus compact). Avec 22,98 mm d’épaisseur, il se glisse plus facilement dans une poche et, en plus, il ne pèse plus que 43 g.
Huawei a modifié la forme des écouteurs. Ils sont 10 % plus petits et 6 % plus légers que les FreeBuds Pro 4. Cela peut paraître anodin, mais cela permet de repenser leur centre de gravité. Leur forme est plus ergonomique et plus agréable à porter sur le long terme.
La majorité du poids a été transposée dans les écouteurs, leur conférant une bien meilleure tenue dans les oreilles. La branche est petite mais elle est facilement préhensible. Les FreeBuds Pro 5 sont certifiés IP57 et ils sont compatibles Android et iOS.
Une multitude de gestes et de commandes
Les FreeBuds Pro 5 ne manquent pas de commandes. Pincement, swipe ou tap, vous avez le choix des gestes pour piloter les écouteurs.
Un effleurement de l’avant de la branche contrôle le volume du son. Une, deux ou trois tapes sur le haut des écouteurs sont liées aux commandes classiques pour écouter de la musique, répondre aux appels ou activer l’ANC.
Si vous êtes plutôt un adepte des commandes par pincement, les écouteurs ont également ce qu’il vous faut. En pressant le bas de la branche, vous retrouvez les mêmes commandes. Vous pouvez lire, mettre en pause, avancer dans votre playlist ou encore décrocher le téléphone.
Un ANC encore plus performant
Les FreeBuds Pro 5 ont l’ambition de vous plonger dans une bulle de silence. Pour parvenir à ses fins, Huawei a mis au point un nouveau système de réduction de bruit active à double détente.
Un haut-parleur ultra-linéaire s’occupe de supprimer le bruit et un diaphragme ultra-fin émet des ondes sonores pour neutraliser le bruit ambiant.
Dans le même temps, l’IA analyse l’environnement sonore dans lequel vous vous trouvez. Elle identifie les scénarios et ajuste les paramètres en temps réel pour réduire le bruit. Ce système global améliore la réduction de 220 % par rapport aux Huawei FreeBuds Pro 4.
L’interface de l’application propose quatre niveaux d’ANC, dont un qui s’adapte intelligemment à l’environnement. Dans la pratique, les écouteurs émettent un bruit sourd quand la réduction de bruit est activée sans musique.
J’ai ressenti une sorte de très légère vibration sur les tympans. Cette sensation disparaît quand on met de la musique. L’ANC montre toute sa puissance dès qu’on écoute de la musique. Avec le volume réglé à 50 %, le bruit de la circulation dans la rue disparaît.
Le vacarme du moteur des voitures et des bus s’envole. Idem pour la voix : l’ANC des FreeBuds fait disparaître la voix d’une personne qui parle à côté de vous. Pour aider l’ANC, les écouteurs ont également tendance à amplifier les basses, mais le son reste équilibré.
Un ANC qui vous transporte dans une bulle de silence
L’ANC réussit aussi à atténuer les bruits plus aigus comme celui des touches d’un clavier. Lors de l’écriture de ce test, j’entendais un bruit très éloigné, comme si quelqu’un écrivait dans une autre pièce.
L’ANC ne faiblit pas face à des nuisances sonores encore plus agressives. J’ai fait le test avec un sèche-cheveux et un aspirateur. Dans le premier cas, les écouteurs réduisent la soufflerie à un simple crachotement. Dans le deuxième cas, ils font complètement disparaître le vrombissement de l’aspirateur. À noter que l’ANC peut fonctionner sur un seul écouteur pendant que vous rechargez l’autre.
Avec trois micros, un VPU et un algorithme dédié, l’ANC se montre aussi performant pour les appels. Les FreeBuds Pro 5 sont capables de supprimer le bruit pendant les appels jusqu’à 100 dB et de faire disparaître le souffle du vent jusqu’à 10 m/s.
La qualité du son
Les Huawei FreeBuds Pro 5 embarquent un double driver. Chacun fonctionne de manière indépendante en gérant sa propre plage pour ensuite se mélanger. Les basses descendent jusqu’à 10 Hz et les aigus atteignent 48 kHz, offrant des basses riches et des aigus clairs.
Pour la première fois, les FreeBuds Pro 5 intègrent deux évents d’air (des petits trous). L’un est dédié aux basses et l’autre aux aigus.
Cette conception empêche les interférences entre les basses et les aigus et réduit la résonance des hautes fréquences. Ils créent un son clair avec des couches bien définies. La qualité du son des Huawei FreeBuds Pro 5 est excellente. Ils diffusent un son rond et ample.
Les basses sont puissantes mais elles ne submergent pas tout. Les écouteurs réussissent même à préserver un bon équilibre lorsque l’ANC est sur le niveau maximum. Dans l’ensemble, les voix sont claires et le spectre sonore est détaillé.
Les FreeBuds Pro 5 offrent un son ciselé qui s’adapte à tous les styles de musique. L’application comprend quatre préréglages pour la musique et quatre modes spécifiques pour les films, le jeu, les podcasts et pour la clarté des rythmes. Huawei met aussi à votre disposition un égaliseur 10 bandes personnalisable.
L’autonomie
Le boîtier accueille un voyant lumineux qui sert d’indicateur pour le niveau de batterie. Si la lumière est verte, cela veut dire que la batterie est pleine ; si elle passe au jaune, cela indique que la batterie est faible.
Quand elle passe au rouge, il est temps de la recharger. Les écouteurs embarquent chacun une batterie de 60 mAh et celle du boîtier est de 537 mAh. L’autonomie des FreeBuds Pro 5 sans ANC est de 9 heures et de 38 heures avec le boîtier.
Avec l’ANC, l’autonomie est réduite à environ 5 heures, mais tout dépend du niveau de l’ANC et du nombre d’appels que vous aurez passés. Dans l’ensemble, c’est un peu mieux que les FreeBuds Pro 4.
Mon avis sur les Huawei FreeBuds Pro 5
Huawei fait évoluer les FreeBuds Pro 5 et les rend encore meilleurs. Plus épurés et plus confortables, ils offrent une expérience sonore ciselée.
Le son est enveloppant. Le système de réduction de bruit active est impressionnant. L’ANC vous transporte dans une bulle de quiétude. Les FreeBuds Pro 5 cumulent les bons points et ils ne trébuchent pas non plus sur leur prix. Les Huawei FreeBuds Pro 5 sont à 199,99 €. Jusqu’au 5 avril 2026, vous obtenez 30 € de réduction.
Cliquez sur ce lien pour les acheter ou suivez ce lien pour acheter.