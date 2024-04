Nothing Phone 3 – On vous dit tout ce qu’on sait

Le Nothing Phone 3 commence à faire parler de lui. Voici tout ce qu’on sait déjà sur l’un des smartphones les plus attendus de 2024.

Après le très bon Nothing Phone 2a, nous attendons avec impatience le Nothing Phone 3. Nous avons été conquis par le dernier smartphone milieu de gamme de Nothing lors de notre test.

Plus haut de gamme et toujours aussi original, le Nothing Phone 3 devrait être encore meilleur. On aperçoit déjà les Glyphs du Nohting Phone 3 clignoter au loin. Le smartphone a été repéré sous le nom de code Tetris et l’identifiant A015.

Nothing Phone 3 – La date de sortie

Le site AndroidHeadlines a mis la main sur la date de sortie du plus éclairé des smartphones. Le Nothing Phone 3arriverait dans le courant du deuxième trimestre 2024. Le Nothing Phone 2 a fait ses débuts en juillet 2023. Il y a de grandes chances pour que son successeur suive la même voie.

Il entrera en confrontation directe avec les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6. Heureusement, ils ne jouent pas dans la même cour. Le Nothing Phone 3 embarquerait le dernier processeur Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm.

Un processeur puissant

C’est un processeur bridé destiné aux smartphones milieu de gamme et aux flagship killers. Il serait puissant, moins cher et il intègrerait la technologie Qualcomm AI Engine. Elle confère aux smartphones des capacités embarquées d’intelligence artificielle notamment au niveau de l’image.

C’est une belle évolution par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1 du Nothing Phone 2. Le Nothing Phone 3 pourrait nous surprendre.

Parmi les autres nouveautés, on attend également une meilleure autonomie de la batterie et une recharge plus rapide. La suite au prochain épisode.

