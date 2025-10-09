OnePlus 15 – Les dernières fuites promettent un smartphone monstrueux

Le OnePlus 15 doit être dévoilé ce mois-ci en Chine et un grand nombre de ses caractéristiques commencent à affluer sur la toile.
Préparez-vous, c’est un vrai monstre. Les contours du OnePlus 15 se dessinent peu à peu à l’approche de sa présentation. Il s’annonce impressionnant.
Une grande partie de sa fiche technique a fuité sur la toile. Le OnePlus 15 joue clairement dans la cour des grands.
OnePlus 15 – La puissance à tous les étages
Le smartphone arbore un écran de 6,83 pouces. Le taux de rafraîchissement de cette dalle LTPO varie entre 1 Hz et 165 Hz. Elle affiche une résolution de 1,5K et son niveau de luminosité atteint 1800 nits.
La qualité de l’image devrait aussi être au rendez-vous puisque cet écran serait compatible Dolby Vision.
Le puissant Snapdragon 8 Elite Gen 5 se chargera de piloter le smartphone. Ce processeur est accompagné de RAM DDR5X et de stockage en UFS 4.1.
Une batterie énorme
Pour faire face à la gourmandise de cette architecture, le constructeur aurait glissé sous la coque du OnePlus 15 une gigantesque batterie de 7300mAh. Pour le moment, peu de smartphones ont une batterie avec une capacité approchante.
On peut citer le realme GT 7 qui le suit de près avec sa batterie de 7000mAh. Celle du OnePlus 15 est en plus compatible avec la recharge rapide 120W et la recharge sans fil 50W. Cette énorme batterie n’impacte aucunement ses dimensions puisque le OnePlus 15 ne devrait pas dépasser 8,1 mm d’épaisseur et peser entre 211 g et 215 g.
Un triple capteur photo
Pour le volet photo, le OnePlus 15 s’appuierait sur une triple caméra 50MP. L’appareil photo se composerait d’un capteur principal Sony LYT-700 (1/1.5″, 24mm, f/1.8, OIS), un ultra grand-angle Samsung ISOCELL JN5 (15mm, f/2.0) et un téléobjectif X3,5 Samsung ISOCELL JN5 (85mm, f/2.8, OIS).
Selon la rumeur, le OnePlus 15 sera lancé le 13 novembre. Espérons qu’il arrivera aussi en France.