Le livre audio lauréat du Prix Audiolib 2025

Lundi dernier, les passionnés du livre audio se réunissaient à Paris pour la cérémonie de remise du Prix Audiolib 2025.
Ce prix récompense un livre audio et les différents acteurs qui contribuent à créer une œuvre à écouter.
Pour cette 13e édition, c’est le roman L’inconnue du portrait de Camille de Peretti lu par Mathieu Buscatto, réalisé par le studio Quali’sons, qui est lauréat du Prix Audiolib !
C’est donc le 10e prix que remporte ce livre publié chez Calemann-Lévy depuis sa parution en janvier 2024.
Nous souhaitons à L’inconnue du portrait, une belle et longue vie d’écoute!
A propos de L’inconnue du portrait
Peint à Vienne en 1910, le tableau de Gustav Klimt Portrait d’une dame est acheté par un collectionneur anonyme en 1916, retouché par le maître un an plus tard, puis volé en 1997, avant de réapparaître en 2019 dans les jardins d’un musée d’art moderne en Italie.
Aucun expert en art, aucun conservateur de musée, aucun enquêteur de police ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau, ni quels mystères entourent l’histoire mouvementée de son portrait.
Des rues de Vienne en 1900 au Texas des années 1980, du Manhattan de la Grande Dépression à l’Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée de cette jeune femme, ainsi que celles de ses descendants. Une fresque magistrale où se mêlent secrets de familles, succès éclatants, amours contrariées, disparitions et drames retentissants. Pour écouter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
