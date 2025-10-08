Le prix de l’Apple Watch SE à moins de 190€ pendant les Jours Flash Prime

Une Apple Watch SE à moins de 190€, ça ne se refuse pas. Cette offre est valable jusqu’à ce soir pour les Jours Flash Prime.
Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter du prix très doux sur l’Apple Watch SE. Les Jours Flash Prime se terminent le 08/10 à minuit. La montre connectée concernée par cette offre est l’Apple Watch SE de 2ème génération.
Il s’agit du modèle avec un boîtier en aluminium et un bracelet Sport Minuit. Cette Apple Watch SE 2 est vendue 184,30€ au lieu de 209€. Vous bénéficiez d’une réduction de 12%.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les autres promos Apple pendant les Jours Flash Prime
De nombreux autres appareils Apple sont en promotion pendant les Jours Flash Prime. Ne passez pas à côté.
La tablette 11 pouces d’Apple avec 128 Go de stockage passe à 359 €. Son prix officiel est de 409 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
L’iPad 11 Wi-Fi 256 Go avec sa puce A16 est aussi en promotion. La tablette est vendue 489 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
L’iPad 11 512 Go est au prix de 729,99 €.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Les AirPods 4 avec ANC sont vendus à 169€ au lieu de 179€.
Suivez ce lien pour les acheter.
Pour les budgets plus serrés, Amazon s’attaque aussi au prix des AirPods 4 sans ANC. Ils sont vendus à 113€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Apple Watch SE – Les points forts
L’Apple Watch SE offre un rapport qualité prix inégalé. Envoyez un message, prenez un appel, écoutez de la musique et des podcasts, utilisez Siri, elle sait tout faire comme les grandes
L’Apple Watch SE sait aussi prendre soin de vous en recueillant des données précises sur votre santé, en recevant notamment des notifications en cas d’arythmie ou de fréquence cardiaque anormalement élevée ou faible.
Cette montre connectée veille également à votre sécurité avec des fonctionnalités comme Détection des accidents ou détection des chutes et de données d’entraînement améliorées.
L’Apple Watch SE vous accompagne aussi dans la pratique de sports diverses. L’application Exercice vous propose de multiples façons de vous entraîner et vous fournit des données avancées pour en savoir plus sur vos performances. Résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, elle est aussi adaptée à la natation. Suivez ce lien pour l’acheter.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.
Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités.