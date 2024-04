Quels sont les meilleurs smartphones sous les 400€ en 2024 ?

Découvrez notre top des meilleurs smartphones à moins de 400€ sortis en 2024. De nouveaux challengers entrent dans la danse.

Trouver un smartphone très performant sous la barre des 400€ est tout à fait possible mais il faut savoir lequel choisir. Ce segment de prix recèle des vraies pépites avec un excellent rapport qualité/prix.

Ecran AMOLED 120Hz, processeur polyvalent, batterie longue durée, appareil photo 108MP, la fiche technique de ces smartphones à prix réduit fait tourner la tête. Pour être sûr de ne pas vous tromper consultez notre sélection des 3 meilleurs smartphones à moins de 400€ en 2024. Vous n’avez plus qu’à faire votre choix.

Précisons que ce top n’est pas un classement. Ils possèdent chacun leurs qualités et leurs défauts.

Nothing Phone (2a) à partir de 349€

Le Nothing Phone 2a est la grosse surprise de 2024. Il possède un rapport qualité/prix étonnant. Le Nothing Phone 2a est proposé à seulement 349€. Son prix ne reflète absolument pas ses performances.

Avant tout, il se distingue grâce à son design unique. Il sort du lot des smartphones un peu tristes qui pullulent sur le marché. Nothing joue une nouvelle fois la carte de la transparence. La compagnie a également profité pour imaginer un nouveau système de Glyphs.

Le Nothing Phone (2a) profite d’un bel écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz. La luminosité de cette dalle monte jusqu’à 1300nits. Son processeur MediaTek 7200 Pro gravé en 4nm lui permet de faire tourner des gros jeux 3D comme Genshin Impact.

Sa batterie de 5000mAh lui offre une autonomie qui oscille entre 1,5 et 2 jours. La partie photo n’a pas été négligée. On trouve à l’arrière du Nothing Phone 2a un capteur principal de 50MP avec un IOS et un ultra grand angle de 50MP. Cet ensemble montre efficace de jour comme de nuit.

Achetez le Nothing Phone 2a.

Nothing Phone (2a) – Les points forts et les points faibles

Les points forts

Bel écran AMOLED

Processeur polyvalent

Nouveau design réussi et différent

Autonomie étendue

Système Glyph

Les points faibles

Photo perfectible

Pas de chargeur dans la boite

Lire notre test du Nothing Phone 2a.

Achetez le Nothing Phone 2a.

Honor Magic 6 Lite à partir de 349€

Le Honor Magic 6 Lite est l’autre découverte 2024. Honor s’impose comme un constructeur incontournable sur le haut de gamme avec le Magic 6 Pro et le milieu de gamme avec le Magic 6 Lite. Le Honor Magic 6 Lite est vendu à partir de 349,90€ avec 8/256Go.

Ouvrez grand les yeux, le Honor Magic 6 Lite vous accueille avec un grand écran AMOLED de 6,78 pouces. La résolution est de 1,5K soit 1200 x 2652 pixels. Cette dalle est 120Hz et la luminosité monte jusqu’à 1200nits.

Le Honor Magic6 Lite prend en même temps soin de vos yeux. Gradateur PWM 1920 Hz, réduction de la lumière bleue, Dynamic Dimming, Circadian Night Display, il intègre différentes technologies qui diminuent la fatigue oculaire.

Le plus impressionnant est sans conteste la résistance hors norme de cet écran. On peut enfoncer un clou avec sans laisser la moindre trace.

Pour le reste son processeur Snapdragon 6 Gen 1 gravé en 4nm digère sans effort Genshin Impact. Sa batterie de 5300mAh lui offre une autonomie d’environ 1,5 jour en fonction de votre utilisation. L’appareil photo se repose sur un capteur principal de 108MP.

Le Honor Magic 6 Lite est la représentation parfaite du mot polyvalent avec en plus une robustesse rarement vue sur un smartphone classique. Le Honor Magic 6 Lite 5G s’impose comme une incontournable dans le segment milieu de gamme.

Achetez le Honor Magic 6 Lite.



Honor Magic 6 Lite – Les points forts et les points faibles

Les points forts

Ecran AMOLED 120Hz incurvé

Ultra, ultra résistant

Processeur performant et polyvalent

Autonomie de compétition

Capteur 108MP efficace

Les points faibles

Les capteurs photo pas équilibrés

Recharge seulement 35W

Pas de chargeur dans la boite

Lire notre test du Honor Magic 6 Lite.

Achetez le Honor Magic 6 Lite.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ à partir de 399€

Il ne pouvait pas y avoir un classement des meilleurs smartphones à moins de 400€ sans un Redmi Note. Le Redmi Note 13 Pro+ entre naturellement dans ce top Xiaomi Redmi Note 13 Pro+. C’est une référence.

Il possède comme ses concurrents un grand écran AMOLED 120Hz. Il mesure 6,67 pouces et sa résolution est de 1,5K (1220 x 2712 pixels). Sa luminosité monte jusqu’à 1800nits. C’est parfait pour regarder un film en extérieur.

Le smartphone est doté d’un processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra gravée en 4nm avec de la RAM DDR5 et du stockage UFS 3.1. Autant vous dire qu’il ne souffre d’aucun problème de fluidité ou de puissance.

Sa batterie de 5000mAh est compatible avec la recharge rapide 120W. Vous serez heureux d’apprendre que le bloc charge est livré dans la boite. C’est de plus en plus rare.

L’appareil photo se compose d’un capteur de 200MP, d’un ultra grand angle de 8MP et d’un objectif Macro. Ces deux derniers capteurs paraissent très anecdotiques face au monstre de 200MP. Pour clore le débat, le Redmi Note 13 Pro+ se paye le luxe d’être IP68. Xiaomi réalise presque un sans-faute.

Achetez le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+



Redmi Note 13 Pro Plus – Les points forts et les points faibles

Les points forts

Ecran AMOLED 120Hz

Luminosité 1800nits

Design réussi

Processeur polyvalent

Capteur 200MP

IP68

Chargeur 120W dans la boite

Les points faibles

Capteurs photo inégaux

Android 13 ???

Une floppée d’appli préinstallées

Lire notre test du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

Achetez le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+

