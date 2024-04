Civil War – Pourquoi, selon nous, il faut aller voir ce film !

Civil War, le film d’Alex Garland (Ex Machina, Annihilation) est dans les salles ce 17 avril.

Depuis le dévoilement de la bande annonce en janvier, ce long-métrage ne cesse de faire parler de lui.

Civil War – Un film de guerre d’un nouveau genre

Alex Garland réalise un thriller n’utilisant pas les armes habituelles du film de guerre.

L’action se passe dans un futur proche. Les États-Unis sont fracturés, le pays plonge dans l’abîme. La guerre civile ravage plusieurs états, la violence est à chaque coin de rue.

Dix-neuf États sur cinquante ont décidé de faire sécession. Le président irresponsable ne calme rien bien au contraire et envenime la situation.

Une équipe de reporters suit les évènements et s’engage dans un road trip qui ne ressemble à aucun autre. Ensemble, ils vont parcourir plus de 3500 km à travers les États-Unis, l’objectif est d’interviewer le président avant sa possible destitution.

La dystopie imaginée par le réalisateur nous plonge entre fiction et réalité. Impossible de ne pas assimiler ce président inconscient à Donald Trump. Impossible non plus de ne pas penser à l’assaut du Capitole en janvier 2021.

Le spectateur se trouve confronté pendant 1h49 à une situation qui pourrait exister si par exemple, un hypothétique président prédisait que s’il n’est pas élu, il y aurait « un bain de sang. »

De l’action, du frisson

Le film Civil War est littéralement glaçant. S’il n’a pas la prétention de devenir un blockbuster, il met en avant une situation de chaos tout à fait plausible, sans pour autant tomber dans le complotisme.

Civil War est aussi un film d’action, on est embarqué avec ce pool de reporters qui est à la fois attachant et déterminé à couvrir l’info coûte que coûte. Ils sont, le dernier rempart de la démocratie et de l’objectivité dans un pays rongé par la violence.

À sa manière, le réalisateur rend hommage aux reporters de guerre, notamment, à travers le personnage incarné par Kirsten Dunst, ainsi que Wagner Moura, Cailee Spaeny, et Stephen McKinley Henderson.

Dunst porte le film, elle nous rappelle beaucoup Johanne Sutton, grand reporter assassinée par les talibans alors qu’elle couvrait le conflit afghan en 2001. Professionnelle et tenace, profondément humaine, elle ne cède pas au doute. Même si dans l’une des premières scènes de Civil War, elle dit à Sammy, un journaliste plus âgé : « Chaque fois que j’ai survécu à une zone de guerre, j’ai cru que cela servirait de mise en garde chez nous. Et pourtant, voilà où nous en sommes. »

Civil War est à voir et à méditer à l’heure où certains semblent vouloir faire vaciller la planète entière, avec en ligne de mire, une campagne présidentielle américaine inquiétante.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités