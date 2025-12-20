10 Expositions et Spectacles Incontournables à voir en famille à Paris pendant les vacances de Noël

La magie des fêtes de fin d’année est enfin là ! Nous espérons que vous profiterez d’une pause bien méritée pour créer de merveilleux souvenirs avec vos enfants et en famille.
Si vous êtes à la recherche d’une exposition captivante ou d’un spectacle féérique pour agrémenter ces journées, ne cherchez plus !
Pour des moments de partage à la fois amusants et culturels, voici notre sélection des 10 meilleures sorties à faire à Paris pendant les vacances de Noël 2025.
La véritable histoire du Père Noël
A la rédaction on croit toujours au Père Noël. Alors quand on a découvert qu’en plein Paris on pouvait le rencontrer en vrai, on n’a pas résisté.
Bienvenue au Grand Hôtel des rêves pour s’amuser et découvrir la véritable histoire du Père Noël. Notre reportage est là.
A conseiller dès l’âge de 5 ans. Réservation obligatoire cliquez ici
Japon en Lumières
Prenez un bon bol d’air ! Pour la troisième édition du Festival des Lanternes, le Jardin d’Acclimatation de Paris propose aux petits et aux grands un voyage au cœur du Japon !
Jusqu’à fin mars 2026, faites un voyage extraordinaire, vous allez avoir l’impression d’avoir pris un billet d’avion en direction du Pays du Soleil Levant. Le reportage est là.
Dès l’âge de 4 ans. Réservez vos billets suivez ce lien ou cliquez ici.
Fables immersives
Dès l’âge de 6 ans Entrez dans le monde fabuleux des Fables de La Fontaine pour une expérience ludique et culturelle. Emerveillement et enchantement garantis ! Notre reportage est ici lieu et adresse.
Le Mystère Mozart
C’est au Collège des Bernardins jusqu’à fin 2025 ! Le Mystère Mozart est un voyage immersif dédié au génie baroque. Le spectacle débute dès le 28 juin, et nous avons pu y assister en avant-première. Notre reportage est ici.
Dès l’âge de 7 ans. Réservez votre entrée ici.
Transparence
Transparence c’est la première exposition du Palais des enfants situé dans le Grand Palais magnifiquement rénové. Au programme expérience scientifiques et art contemporain.
Dès l’âge de 5 ans. Notre reportage complet est ici.
Déserts
Prolongation jusqu’au 19 avril 2026. Le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, vous ouvre les portes d’un monde fascinant et méconnu avec son exposition “Déserts”. Découvrez notre reportage photos et vidéo ici. Notre reportage est là.
Dès 6 ans. Le catalogue de l’expo cliquez ici ou cliquez ici
Exposition Manga Tout un art
C’est une exposition exceptionnelle que propose le Musée Guimet ! Exceptionnelle par sa taille et par la richesse des œuvres présentées !
Manga tout un art propose au visiteur de remonter le temps à la découverte des origines du manga à nos jours. Jusqu’au 9 mars. Le reportage complet et vidéo ici.
Dès l’âge de 8 ans. Réservez votre entrée ici ou Cliquez ici.
Le catalogue de l’exposition est disponible : cliquez ici ou cliquez ici.
Geluck expose son chat
Jusqu’au 3 mai au Musée Maillol. Attention, visite sous haute dose de miaou et de philosophie ! Philippe Geluck nous ouvre les portes de son univers avec l’exposition événement “Geluck expose son Chat”. Matou et humour au programme !
Retrouvez tous les livres de et sur Geluck cliquez ici ou suivez ce lien. Reportage et vidéo ici.
Dès l’âge de 4 ans. Réservez votre entrée ici.
Exposition Flops
Au Musée des Arts et Métier. « Flops ?! Oser, rater, innover » met la lumière sur ce que l’histoire préfère cacher : l’échec. Et si, finalement, nos pires ratés étaient la clé de notre futur ? Le reportage est là.
Dès l’âge de 10 ans.
Paxadox Museum
Un musée e l’illusion fun et instagrammable ! Le muséum propose des activités spécialement pour Noël avec Xmas Mindlight. En savoir plus sur ce lieu.
Dès l’âge de 4ans. Réservez votre visite ici.
Envie de voir des expos ? Découvrez d’autres idées dans notre rubrique ici.