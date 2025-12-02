Avatar : de Feu et de Cendres – Une rétrospective James Cameron exceptionnelle

Préparez-vous à l’approche de la sortie très attendue du troisième volet de la saga, Avatar : de Feu et de Cendres. En salle le 17 décembre !
BNP Paribas annonce la 4e édition de son initiative « BNP Paribas CinéCulte », entièrement dédiée au réalisateur James Cameron.
Du 8 au 12 décembre 2025, l’opération offrira 5 000 places dans 5 villes de France pour (re)découvrir les chefs-d’œuvre du maître de la technologie et du récit.
Avatar – Une rétrospective spectaculaire
La programmation a été spécialement conçue pour célébrer l’étendue du génie de Cameron :
Les spectateurs pourront se retrouver à bord du Titanic, sur la moto de Terminator 2 : Le Jugement dernier, ou explorer les profondeurs marines avec Abyss et l’espace avec Aliens, le retour.
Le vendredi 12 décembre marquera la clôture. Il y aura une soirée spéciale permettant de revivre les deux premiers opus de la saga Avatar.
5 000 Invitations pour Avatar de Feu et des Cendres
L’événement culminera le mercredi 17 décembre 2025 avec la sortie en salles d’Avatar : de Feu et de Cendres.
À cette occasion, BNP Paribas invitera 5 000 spectateurs supplémentaires à travers la France à découvrir ce film.
Ce nouvel opus promet de repousser les limites de l’expérience cinématographique sur la fascinante planète Pandora.
Comme le souligne Élise Hermant, Directrice de la communication du groupe, cette initiative est l’occasion de « célébrer la magie du cinéma dans toute sa dimension collective » et de souligner le rôle de la salle comme lieu d’émotions partagées. Plus d’infos ici.
