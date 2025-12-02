realme GT 8 Pro – Tout savoir sur cet impressionnant flagship killer

Le realme GT 8 Pro est officiel. C’est un vrai monstre de puissance. Caractéristiques, prix, disponibilité, je vous dis tout ce qu’il faut savoir sur le realme GT 8 Pro.
Realme frappe fort avec l’impressionnant realme GT 8 Pro. Avec son nouveau flagship, realme a l’ambition de repousser les limites des smartphones dans de nombreux domaines. Suivez ce lien pour l’acheter.
Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, écran 7000 nits, appareil photo Ricoh GR, batterie 7000mAh, les caractéristiques techniques du realme GT 8 Pro sont impressionnantes.
En attendant notre test complet, je vous livre mes premières impressions sur ce monstre de puissance.
realme GT 8 Pro – Un design innovant
Au-delà de sa fiche technique, le realme GT 8 Pro marque aussi les esprits avec son design novateur. Le smartphone est fin et léger mais surtout son module photo est interchangeable.
Je vois déjà des étoiles briller dans les yeux de certains d’entre vous. Je parle ici uniquement de la forme du module photo. Il est à l’origine rond. Vous pouvez le changer en le dévissant et le remplacer par un module carré vendu séparément. Le smartphone change d’identité. C’est amusant.
Le realme GT 8 Pro est disponible en blanc ou en bleu. La coque du modèle bleu reproduit la texture du papier. Pour les amoureux de F1, le realme GT 8 Pro sort aussi sous les traits d’Aston Martin comme le realme GT 7 avant lui. Suivez ce lien pour l’acheter.
Un écran de toute beauté, ultra lumineux
Quelle que soit sa couleur, l’écran du GT 8 Pro est impressionnant. Cette dalle AMOLED 144 Hz mesure 6,79 pouces. Vous pourrez profiter d’une image ultra nette avec une résolution 2K mais ce n’est pas le plus impressionnant.
Cet écran possède le niveau de luminosité le plus élevé de l’industrie. Ses pics atteignent 7000 nits.
L’élite des processeurs et un énorme batterie
Au niveau de la puissance pure, le realme GT 8 Pro tourne avec le processeur star du moment. Realme a placé aux commandes un Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il est accompagné de 16 Go de RAM et d’une deuxième puce.
Baptisée Hyper Vision AI Chip, elle améliore la netteté et garantit la stabilité des jeux vidéo lorsqu’ils sont poussés à leur maximum.
Pour calmer la voracité de ce processeur, realme a glissé dans son smartphone une batterie Titan de 7000 mAh. C’est un bel exploit d’autant plus que l’épaisseur du GT 8 Pro ne dépasse pas 8,2 mm. Cette batterie est compatible avec la recharge filaire 120W et la recharge sans fil 50W.
Un partenariat avec Ricoh
J’ai gardé le meilleur pour la fin. L’appareil photo du GT 8 Pro est le fruit de quatre années de co-développement avec le spécialiste de l’image Ricoh GR.
Les deux compagnies ont développé des optimisations sur mesure pour garantir au GT 8 Pro une qualité d’image inégalée dans le domaine de la photographie mobile. Avec ce partenariat realme veut devenir une référence dans le domaine de la photo sur smartphone.
L’interface propose une multitude d’effets Ricoh GR dont notamment un mode instantané en 28 mm et 40 mm. Je vous dirais si cette collaboration a été fructueuse lors de mon test.
L’appareil photo du realme GT 8 Pro se repose sur un capteur principal 50MP Sony IMX906, d’un téléobjectif 200MP (X3, X6, X12) et d’un ultra grand-angle de 50MP. Bien entendu, le realme GT 8 Pro embarque son lot de fonctionnalités IA pour la photo comme son zoom télescopique IA mais aussi des fonctions de traduction, de résumé et autres.
realme GT 8 Pro – Les prix
Cette première approche du realme GT 8 Pro annonce un flagship avec un énorme potentiel. Le GT 8 Pro donne le sentiment que realme a passé un cap.
Je vous donne rendez-vous rapidement pour voir si ce sentiment se confirme avec mon test complet du realme GT 8 Pro.
Pour le lancement le prix du realme GT 8 Pro démarre à 1100€ avec 12 Go de RAM et 512Go de stockage. realme vous offre également des realme Buds Clip, un chargeur 120W et un module photo interchangeable avec une coque de protection.
Suivez ce lien pour l’acheter.
La version Aston Martin est à 1199.99€. Suivez ce lien pour l’acheter.
realme GT 8 Pro – La fiche technique complète
|realme GT 8 Pro – 5G
|Ecran
|6,79 pouces AMOLED – (144Hz)
|Définition
|3136 x 1440 pixels – pics 7000nits – HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12/16Go
|Stockage
|256/512Go
|Mises à jour
|4 ans OS et sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony IMX906 f/1.8 OIS et EIS + téléobjectif 200MP f/2.6 X3 OIS et EIS + UGA 50MP f/2.0 – vidéo 8K/30fps
|Caméra frontale
|32MP f/2.4
|IP68
|IP66/IP68/IP69
|Batterie
|7000mAh
|Charge rapide
|120W SuperVooc, sans fil 50W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – realme UI 7
|Dimensions
|161, 80 x 76,87 x 8,3 mm – 218g