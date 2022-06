Buzz L’Eclair – Livres, figurines une tonne de produits dérivés pour petits ou grands

Vers l’infini et au-delà, Buzz l’Eclair n’a pas de limite. L’aventure se poursuit en dehors des salles obscures avec de nombreux produits dérivés.

Buzz l’Eclair s’invite chez vous. BD, roman, figurines articulées ou parlantes, il y en a pour tous les goûts. On a craqué pour plusieurs d’entre eux.

Buzz l’Eclair à lire

On commence par les livres. Celui-ci retrace l’histoire complète du film avec de splendides images en pleine page et des textes courts faciles à lire. Elle est conseillée à partir de 3 ans mais 5 ou 6 ans est plus raisonnable.

Les enfants peuvent aussi revivre l’aventure à travers un roman illustré au format poche. Edité chez Hachette Jeunesse Bibliothèque Verte, il est conseillé à partir de 9 ans.

On continue notre exploration de la galaxie en compagnie de Buzz avec des figurines produites par Mattel. Au vue de leur qualité, elles raviront aussi bien les petits que les grands amateurs de Photo Shoot.

Des figurines Buzz l’Eclair articulées

Notre préférée est une figurine parlante de 30 cm. Lorsqu’on presse ses jambes, Buzz brandit sa lame laser. Elle s’illumine et il prononce des citations du film. Il contient plus de 30 sons enregistrés. Elle plaira aussi aux plus grands car on peut lui faire prendre de nombreuses pauses grâce à 13 points d’articulation. Il fonctionne avec 3 piles fournies.

Disney et Mattel proposent d’autres figurines de plus petite taille avec des finitions toujours d’aussi bonne qualité. Elles mesurent 12 cm de haut et possèdent 12 points d’articulation. Coudes, hanches, poignets, genoux, tête, pieds, on peut lui faire prendre de nombreuses positions réalistes. C’est idéal pour jouer ou prendre photos. Il existe plusieurs versions de Buzz avec sa combinaison Alpha, sa combinaison XL-O1 et notre préférée celle avec son chat robot Sox.

On termine avec le splendide vaisseau de combat XL-15 de Buzz l’Eclair. Il mesure 50 cm de long. Il tire des missiles et un mécanisme éjecte Buzz du cockpit avec ses ailes volantes.

