Lizia – L’accessoire qui va devenir indispensable pour tous les lecteurs

Cédric et Lucas, deux étudiants bretons ont lancé sur Ulule un projet original comme on les aime !

Lizia est une invention qui permet d’améliorer le confort de lecture. Ce petit objet est conçu et fabriqué en France. Regardez attentivement la photo ci-dessous, vous voyez cette petite chose blanche ? Lizia c’est ça !

Si vous êtes lecteurs vous connaissez ces petits soucis : le livre ne s’ouvre pas bien, un coup de vent et on perd sa page, difficile aussi de tenir son livre ouvert quand on boit son thé, bref, nos deux étudiants ont inventé l’accessoire qu’il nous manque !



A Priori c’est un simple marque-page, mais sous cette apparence se cache un véritable objet scientifique. Quand vous l’ouvrez Lizia bloque les pages du livre et plus fort encore une petite veilleuse y est incorporée afin de pouvoir lire même dans le noir ! Quand vous n’en avez plus besoin, c’est simple, il sert de marque-page. C’est génial !

Comme un petit dessin vaut mieux qu’un grand discours voici le mode d’emploi ci-dessous. Et si vous voulez contribuer à la naissance de Lizia c’est ici