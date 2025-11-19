Shein se lance dans la vente de livres à prix cassé

Shein fait couler beaucoup d’encre, après son arrivée au BHV Paris, la plateforme annonce qu’elle va vendre des livres !
La compagnie chinoise, étend son catalogue en s’associant à Alibris, une plateforme reconnue pour la vente de livres neufs et d’occasion aux Etats-Unis.
Ce nouveau partenariat stratégique vise à enrichir l’offre du site de e-commerce. Il propose désormais une sélection de livres à sa clientèle, juste à temps pour la saison des fêtes de fin d’année.
« Le client SHEIN moyen lit un à trois livres par mois ; ce n’est pas une mode, c’est un mode de vie », a déclaré George Chang, DG et responsable de SHEIN Marketplace US dans un communiqué.
100 000 Livres en vente sur Shein
L’objectif de cette collaboration est clair : diversifier les produits disponibles sur la plateforme de Shein et capitaliser sur la période des fêtes pour attirer une nouvelle clientèle ou inciter les acheteurs habituels à découvrir une catégorie de produits inattendue.
Grâce à l’expertise logistique et au vaste inventaire d’Alibris, Shein peut rapidement intégrer un large éventail de titres, allant des best-sellers aux ouvrages plus spécialisés. Elle annonce la mise en vente de 100 000 livres dans tous les styles littéraires.
Ce mouvement marque une étape significative dans la diversification du géant chinois, qui cherche à s’imposer comme un guichet unique pour le mode de vie et les achats culturels.
