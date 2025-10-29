Cinéma Mon coup de cœur de la semaine : L’Étranger, le film à éviter : Smashing Machine

Á voir ou à ne pas voir cette semaine au cinéma, voici mon avis sur deux films qui sortent ce 29 octobre : L’Étranger et Smashing Machine.
Le film à voir : L’Étranger
« Tout homme qui ne pleure pas à l’enterrement de sa mère risque d’être condamné à mort. » C’est ainsi qu’Albert Camus, prix Nobel de littérature en 1957, résuma « L’Étranger » lorsqu’on lui demanda de signer la préface de la traduction américaine de son célèbre roman.
Publié par Gallimard, ce livre connut un immense succès dès sa sortie en juin 1942. André Malraux, impressionné par la qualité du texte, avait dit : «Attention : ce sera un écrivain important, à mon avis. »
L’histoire se déroule à Alger en 1938. Meursault, un jeune homme d’une trentaine d’années, modeste employé, enterre sa mère sans exprimer la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l’entraînant dans des histoires louches jusqu’à un drame sur une plage.
Avec cette magnifique adaptation en noir et blanc de ce chef-d’œuvre, le réalisateur François Ozon signe l’un des plus beaux films français de l’année. Sa mise en scène impressionne et nous entraîne dans un somptueux voyage à l’intérieur du récit de Camus.
Dans le rôle de Meursault, l’acteur Benjamin Voisin confirme ses qualités dramatiques exceptionnelles et sa présence irradie l’écran. Rebecca Marder et Pierre Lottin, ses principaux partenaires, se hissent largement à son niveau de jeu.
François Ozon savait qu’il prenait un risque en s’attaquant à ce monument littéraire. Le cinéaste a gagné haut la main son pari. Avec sensibilité, avec humilité et avec brio. Osez découvrir et applaudir ce nouvel Ozon !
L’étranger, en salles le 29 octobre. Durée : 2 h02
Le film à éviter : Smashing Machine
Rien n’est plus ennuyeux qu’un biopic utilisant les mêmes recettes que tous les autres biopics. C’est le cas avec ce drame sportif consacré à Mark Kerr, alias « The Smashing Machine ».
Ce champion monta lentement mais sûrement les marches vers les sommets de la MMA dans les années 1990, soutenu par sa fidèle épouse. Si Dwayne Johnson, plus connu comme The Rock, réalise une performance oscarisable, le récit demeure beaucoup trop en surface pour nous intéresser.
Durant les deux heures interminables de ce long métrage sans punch, on s’interroge sur les intentions du réalisateur Benny Safdie, d’habitude plus inspiré.
La bande originale ressemble à un uppercut sonore pour nos oreilles tant elle prend de la place. Et on comprend pourquoi l’ensemble vaut à ce film d’être l’un des gros bides de l’année aux USA. Un véritable KO pour cette mauvaise machine sur grand écran…
Smashing Machine, en salles le 29 octobre. Durée : 2 h 04
