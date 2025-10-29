On le pressentait, la nouvelle est tombée ! Amazon licencie 14 000 personnes dans le monde sans préciser les pays touchés.
Dans une note adressée aux salariés, et publiée sur le site du géant américain, Beth Galetti, vice-présidente en charge des ressources humaines et de la technologie, explique cette décision.
Des recrutements mais aussi des licenciements
Dans sa note, la DRH d’Amazon explique: “Les réductions que nous annonçons aujourd’hui s’inscrivent dans la continuité des efforts pour devenir plus fort encore, en réduisant davantage la bureaucratie, en supprimant des niveaux et en réaffectant des ressources”.
« Cela impliquera des réductions dans certains domaines et des recrutements dans d’autres, mais cela se traduira par une réduction globale d’environ 14.000 postes » dans les bureaux d’Amazon, a poursuivi Beth Galetti.
Quels postes touchés chez Amazon ?
Ces suppressions, visent des fonctions supports ou stratégiques : ressources humaines, publicité, cadres, etc. Il semblerait que les employés des centres de distribution ne sont pas concernés à ce jour.
La plupart des personnels licenciés bénéficieront de 90 jours pour chercher un nouveau poste au sein de l’entreprise.
Ceux qui ne resteront pas chez Amazon recevront une indemnité de départ et d’autres avantages liés à la transition.
Galetti précise que Amazon se conformera aux législations locales et que ce délai peut varier. Cela laisse penser qu’un certain nombre de salariés, dans divers pays, sont impactés par cette décision.
L’IA en cause ?
Clairement oui ! En effet, on détecte dans la circulaire plusieurs indices laissant penser que le développement fulgurant de l’intelligence artificielle est en partie en cause. La DRH précise : “Cette génération d’IA est la technologie la plus transformatrice que nous ayons connue depuis Internet et permet aux entreprises d’innover beaucoup plus vite que jamais. […] Nous sommes convaincus que nous devons nous organiser de manière plus légère, avec moins de niveaux hiérarchiques et plus de responsabilités, afin d’évoluer au plus vite pour nos clients et notre activité.”
Amazon emploie actuellement 1,5 million de personnes dans le monde. La compagnie communiquera cette semaine sur ses résultats trimestriels.