Découverte vidéo du Oppo Find X9 Pro et offres de lancement

Oppo Find X9 et Find X9 Pro ont été dévoilés mardi à Barcelone, nous y étions.
Ce flagship est assez impressionnant, photo, autonomie, fonctions IA, c’est un très bon smartphone haut de gamme.
D’ailleurs, il obtient la note exceptionnelle de 8,9 /10 à notre test que vous pouvez consultez ici.
On a profité d’un ciel bleu d’été à Barcelone pour tourner une petite vidéo découverte du Oppo Find X9 Pro. Découvrez là ci-dessous. Vous trouverez en fin d’article toutes les caractéristiques techniques de ce smartphone véloce et convaincant.
Les offres de lancement
Pour la sortie du Find X9 Pro Oppo propose une offre de lancement intéressante si vous craquez pour ce monstre de technologie.
Le Find X9 (12 Go + 512 Go), est disponible en Gris Titane et Noir Stellaire, au prix de 999,90€.
Jusqu’au 5 novembre, l’achat d’un Find X9 donne droit à une tablette Pad SE offerte (valeur : 229,9€). Suivez ce lien pour l’acheter en blanc ou cliquez ici pour la version noire.
Il est aussi disponible ici.
Le Find X9 Pro (16 Go + 512 Go), est proposé en Blanc Soie et Charbon Titane, au prix de 1 299,90€.
L’achat d’un Find X9 Pro inclut une OPPO Watch X2 offerte (valeur : 379,90€). Suivez ce lien pour l’acheter en gris ou Cliquez ici pour la version blanche.
Le smartphone est aussi disponible ici.
Et ce n’est pas fini, profitez d’un cashback de 100 € pour tous tous les clients.
A partir du 6 novembre ils seront disponibles. Les clients bénéficieront toujours d’un cashback de 100 € / 150 €, ainsi qu’une offre de reprise bonifiée de 100 € pour le Find X9 et 150 € pour le Find X9 Pro.
Oppo Find X9 Pro – La fiche technique complète
|Oppo Find X9 Pro – 5G
|Ecran
|6,78 pouces AMOLED – (1Hz ->120Hz) –
|Définition
|2772 x 1272 pixels (450ppi) – pics 3600nits, HDR10+ et Dolby Vision
|Processeur
|MediaTek Dimensity 9500
|RAM
|16Go DDR5X
|Stockage
|512Go UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|50MP Sony LYT-828 23mm f/1.5 OIS + téléobjectif X3 200MP 70mm f/3.0 OIS + UGA 50MP 5KJN5 f/2.0 + True Color Camera 21 mm f/2.4- vidéo 4K/120fps
|Caméra frontale
|50MP 5KJN5 f/2.0
|IP68
|IP68/IP69
|Batterie
|7500mAh
|Charge rapide
|80W SuperVooc, sans fil 50W, inversée 10W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|3D Ultrasonic sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16 – ColorOS 16
|Dimensions
|161,26 x 76,46 x 8,25 mm – 224g