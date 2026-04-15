Cinéma – Mon coup de griffe de la semaine : Morlaix

Ce mercredi au cinéma. Voici mon avis sur « Morlaix » qui sort ce 15 avril dans les salles.
Il y a certains longs métrages qui vous font regretter d’avoir perdu deux heures de votre vie. C’est hélas la constatation après avoir visionné ce « Morlaix » qui enfile les clichés. Et se morfond dans une caricature auteuriste en raison d’une mise en scène sans inspiration et d’un récit ampoulé.
De quoi parle ce film ?
Démoralisée après la récente disparition de sa mère, la jeune Gwen (interprétée par Aminthe Audiard) trouve du réconfort auprès de ses camarades et de son amoureux Thomas.
Mais l’irruption de Jean-Luc (campé par Samuel Kircher), un étudiant au charme magnétique, la plonge dans la confusion. Qui choisir ? Un jour, comme pour éclairer son choix, Gwen tombe, dans une salle de cinéma, sur un film qui semble lui dévoiler sa propre vie…
« Le cinéma est très particulier : c’est l’art le plus enraciné dans le réel et en même temps on peut faire une histoire complète ment imaginée. Cette tension entre représentation et réalité était au centre du sujet. Pour ce film, je ne me suis pas tellement intéressé aux problèmes sociologiques, que ce soit de l’argent, le logement, le travail ou encore le rapport des jeunes avec leurs parents. J’étais plus intéressé par poser des questions conceptuelles, métaphysiques ou philosophiques. », explique le réalisateur espagnol Jaime Rosales au sujet de son 8ème long métrage.
Pourquoi éviter d’aller voir Morlaix ?
On aurait aimé une œuvre plus dense, voire fiévreuse sur la jeunesse d’aujourd’hui. On ne subit qu’une histoire sans intérêt, ressemblant à une coquille vide et prétentieuse.
D’autant plus que Mélanie Thierry, qui joue Gwen adulte, force trop le trait et commence à se répéter dans le rôle de la femme qui souffre.
Plutôt que de payer un ticket pour « Morlaix » sur grand écran, allez directement dans le Finistère pour visiter la ville !
Morlaix, en salles le 15 avril. Durée : 2 h 04
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1 réflexion sur “Cinéma – Mon coup de griffe de la semaine : Morlaix”
Quand on ne comprend pas, il vaut mieux se taire. Sans doute préférez vous Gus van Sant, sur lequel je me tais