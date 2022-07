Jeu-concours – 5 exemplaires Le livre d’activités Naruto à gagner !

Nos jeux de l’été continuent. Les fans de Naruto vont craquer avec Le livre d’activités Naruto !

On te propose de tenter ta chance pour tenter de gagner l’un des 5 exemplaires de Le livre d’activités Naruto sont en jeu en partenariat avec La Martinière Jeunesse et Kana !

Le jeu-concours débute le 1er et se termine le 5 juillet du mets ton bandeau et joue comme un vrai ninja !

A propos du Livre d’activités Naruto

Pour célébrer les 20 ans de la sortie du manga en France, voici LE livre d’activités Naruto pour tester tes connaissances et prolonger ta passion.

Tu pourras découvrir qui de Naruto, de Sasuke ou de Sakura te ressemble le plus, vérifier si tu es bel et bien incollable sur la série, t’initier à la calligraphie et à la cuisine japonaise, passer ninja pro grâce à l’entraînement de Kakashi, fabriquer ton serre-livres pour ranger ta collection de mangas, organiser ton anniversaire sur la thème de Naruto…

Avec ce livre, fais le plein d’anecdotes sur ta série préférée, puis passe à la pratique avec 20 super activités. Lis notre avis ici !

Tentez votre chance pour notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #EteIDBOOX !



Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 5 exemplaires Le livre d’activités Naruto à gagner valeur unitaire 8.90€ (5 gagnants)

– Le concours est ouvert du 1er jau 5 juillet 2022 à 18h

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain jeu-concours le 8 juillet avec d’autres cadeaux à gagner on vous fait gagner des cadeaux tout l’été!