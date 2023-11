WISH, Asha et la bonne étoile – Un hommage réussi à un siècle de magie Disney

WISH, Asha et la bonne étoile est le dessin animé de Noël de Disney. C’est une production un peu spéciale car elle clôt la célébration des 100 ans des Studios Disney.

WISH, Asha et la bonne étoile est le 62ème film d’animation des studios. C’est une création originale. Le scénario est simple mais efficace.

WISH, Asha et la bonne étoile – Une création originale

Asha est une jeune fille de 17 ans qui vit à Rosas. Ce royaume nage dans le bonheur. Toutes les cultures y vivent en paix. Le roi Magnifico protège ses habitants et leur permet d’exhausser un vœu le jour de leur majorité.

Lorsqu’Asha est invitée à seconder le roi, elle va découvrir que le monarque est beaucoup moins bienveillant qu’il le laisse paraître. Face à la réalité, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie prénommée Star.

Quand les personnages Disney passent dans le multivers

Au-delà de ce joli conte de fée, WISH offre une double lecture. Il y a d’un côté l’histoire avec un message de tolérance et d’espoir et de l’autre l’hommage aux anciens dessins animés Disney. Le film a été conçu comme un mashup.

Dialogues, gags, personnages, il est bourré de références. WISH est un peu comme un dessin animé Disney qui serait passé dans la moulinette du multivers de Marvel. Les sept nains sont devenus une bande d’adolescents avec les mêmes caractéristiques et Blanche Neige s’est transformée en cuisinière.

Disney brouille les pistes et on se prend vite au jeu. Blanche Neige, le Livre de la jungle, Robin des bois, Fantasia, vous allez vous régaler à déceler le moindre clin d’œil. Le générique de fin vous aidera à toutes les retrouver.

Un style graphique surprenant

Un dessin animé Disney sans chanson ne serait pas un Disney. WISH n’y échappe pas mais pour une fois on évite l’overdose. Les sept morceaux collent à l’histoire et les interprètent ne s’époumonent pas dès les premières notes des chansons. Ca fait du bien.

WISH est visuellement surprenant. Disney fait encore une fois le lien entre le passé et le présent. Le film mélange l’animation 2D et 3D, le crayonné, l’aquarelle, le Cel Shading. Il rassemble toutes les techniques et tout le savoir-faire acquis au cours des années par Disney pour nous offrir quelque chose de vraiment original.

Le film WISH, Asha et la bonne étoile, nous en met plein la vue avec un style graphique hérité de Robin des bois et des effets spéciaux dignes de la Reine des Neiges.

Au final, WISH est un hommage réussi aux 100 ans des Studios Disney qui comblera toute la famille. Les enfants savoureront la belle histoire et les adultes chercheront les références à tous les dessins animés de leur enfance. Découvrez les livres et les produits dérivés du film Cliquez ici ou Cliquez ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités