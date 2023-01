Readly – Une nouvelle appli pour lire la presse en ligne

Readly se lance en France et propose l’accès à plus de 6000 titres de presse à lire en ligne.

L’application déjà déployée dans de nombreux pays arrive dans l’hexagone. Journaux, magazines en français ou en diverses langues, le lecteur a droit à la lecture en illimité de 6.700 médias y compris de la presse française : Libération, Elle, L’express etc.



La marque suédoise a décidé de lancer Readly en France compte tenu de fort potentiel marché (7.5 milliards $ en 2022). Elle propose aux éditeurs un partage de revenus équitable. A noter que l’ACPM valorise l’audience dans la catégorie des ventes unitaires ce qui est un atout non négligeable.



L’appli touche un large public dans 50 pays et propose de la presse en 17 langues. Le prix de l’abonnement est conforme aux concurrents 9.90€ par mois ou 28 euros pour 3 mois. Readly est disponible sur iOS et Android.