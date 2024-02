5 Astuces pour optimiser le clavier sur Galaxy S24 et autres smartphones Samsung

Découvrez 5 astuces pour améliorer le clavier de votre Galaxy S24, Galaxy S23 et autres smartphones Samsung.

Que vous ayez un Galaxy S24, un Galaxy S23 ou un autre smartphone Samsung, vous avez sûrement remarqué que son OS One UI est un des plus développés sur Android. Il offre de nombreuses fonctionnalités et personnalisations qu’on ne retrouve pas chez la concurrence.

Le clavier Samsung est un des plus complets. Nous vous expliquons comment le rendre encore meilleur.

Changer la taille du clavier Samsung et des touches

Le clavier Samsung apparait par défaut en bas de l’écran de votre appareil. Vous pouvez modifier sa taille et son emplacement selon vos besoins.

-Allez dans les paramètres, puis dans l’onglet Gestion Globale.

-Sélectionnez Paramètres Clavier Samsung. Appuyez sur Taille et transparence. Vous pouvez agrandir le clavier pour avoir de plus grandes touches, le rétrécir ou le déplacer.

A vous de choisir, le meilleur emplacement si vous avez l’habitude d’écrire d’une seule main ou avec les deux.

Modifier le template du clavier

Vous pouvez optimiser l’affichage du clavier en ajoutant certaines touches de saisie automatiques autour de la barre d’espace ou encore en affichant les caractères alternatifs sur chaque touche.

-Dans un premier temps allez dans Langues et types puis dans nombre et symboles et assurez-vous Qwerty soit sélectionné.

-Retournez en arrière et choisissez Disposition dans les paramètres généraux du clavier.

Vous pouvez ajouter des touches qui apparaitront en fonction de ce que vous écrivez ainsi que les caractères alternatifs.

Modifier l’accès rapide aux symboles

Lorsque vous appuyez longuement sur le point à côté de la barre d’espace vous faites apparaître un panneau. Il vous donne un accès rapide aux symboles que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez les sélectionner.

-Allez dans les paramètres du clavier et descendez jusqu’à symboles personnalisés.

-Dans la partie haute de l’écran appuyez sur le symbole que vous souhaitez remplacer. Il va devenir bleu. Il ne vous reste plus qu’à déterminer ceux que vous préférez : €, @, #, etc.

Faire des raccourcis texte

Le clavier de Samsung autorise les raccourcis texte pour écrire plus rapidement. C’est pratique par exemple pour écrire automatiquement une adresse ou un numéro de téléphone.

-Enregistrez un mot qui correspond à votre raccourcis et le clavier vous le proposera automatiquement.

Il s’affiche en bleu dans la barre au-dessus des touches. Le clavier vous propose dans le même temps 8 autres options. Elles sont visibles en appuyant sur les trois petits points. En haut à droite de la barre de suggestions.

-Pour les programmer, allez dans les paramètres du clavier et sélectionnez l’option Raccourcis texte. Appuyez sur le « + » en haut de l’écran. Entrez la phrase abrégée et l’expression complète.

Traduire du texte

Le clavier Samsung permet de traduire du texte sans avoir besoin d’ouvrir Google Translate à côté.

-Rendez-vous dans les paramètres du clavier puis allez dans l’onglet.

-Sélectionnez du contenu tiers à utiliser.

-Activez Google traduction. Ouvrez la barre d’outils du clavier en appuyant sur les trois petits points et vous verrez apparaître l’icône Traduire. Cliquez dessus.

-Sélectionnez la langue de votre choix et collez le texte que vous souhaitez traduire.

-Appuyez sur la touche Traduire en bas du clavier pour que la traduction soit incrémentée.

