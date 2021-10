Apple AirPods 3 – Caractéristiques, prix et date de sortie - IDBOOX

Les AirPods 3 ont finalement été dévoilés en même temps que les MacBook Pro. On vous dit tout sur les écouteurs True Wireless.

La rumeur était vraie. Les AirPods 3 sont devenus une réalité lors de la conférence du 18 octobre 2021.

AirPods 3 – Un design repensé

Les nouveaux écouteurs True Wireless d’Apple prennent un coup de jeune. Les écouteurs prennent une forme légèrement plus allongée mais Apple n’a pas opté pour des embouts en silicone comme sur la version Pro.

Les tiges ont été raccourcies ce qui permet d’avoir un boitier plus compact. Il s’inspire de celui des AirPods Pro tout en étant plus ramassé. Les AirPods 3 comme le boitier résistent à l’eau grâce à une certification IPX4.

Qualité sonore et micros

Les AirPods 3 proposent un son spatial avec un suivi dynamique de la tête qu’on retrouve sur les AirPods Pro. Cela veut dire que le son vous enveloppe complètement avec une immersion dans un son à 360°. Ils supportent également le Dollby Atmos.

Ils intègrent un équaliseur adaptatif qui ajuste automatiquement les basses et les moyennes fréquences à la forme de votre oreille pour fournir un son optimisé et personnalisé.

Pour les appels, les micros extérieurs sont protégés par un tissu exclusif qui réduit le bruit du vent.

Grâce à ces micros vous pouvez déclencher Siri. L’assistant vocal peut également vous lire des notifications importantes venant de Messenger, Reminders, Calendar ou d’autres applications tierces grâce à une API.

L’autonomie

Apple a boosté la batterie des AirPods 3. Désormais, les écouteurs sans fil offrent 6 heures d’écoute. C’est une heure de plus que les AirPods 2 et 1,5 heure de plus que le modèle Pro.

Cette autonomie s’étend jusqu’à 30 heures grâce à au boitier de recharge. Le boitier est compatible avec le chargeur MagSafe. Après 5 minutes de charge sans fil, les AirPods 3 offrent 1 heure d’écoute.

Le Prix

Apple frappe fort au niveau du prix. La firme de Cupertino conserve les AirPods 2ème génération qui deviennent les écouteurs d’entrée de gamme. Les AirPods 3 viennent compléter la gamme TrueWireless avec un prix de 199€.

Les Apple AirPods 3 seront disponibles à partir du 26 octobre 2021 mais vous pouvez déjà les précommander en suivant ce lien.