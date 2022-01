CES 2022 - Samsung Flex S, Flex G, Flex Note et Flex Slidable – Le futur des écrans pliables - IDBOOX

Flex S, Flex G, Flex Note et Flex Slidable, Samsung dégaine de nouvelles formes d’écrans pliables pour smartphones, tablettes et ordinateurs au CES 2022.

Samsung n’est pas arrivé les mains vides au CES 2022. La firme coréenne a dévoilé de multiples produits dont des smartphones, des tablettes et même un ordinateur avec des nouvelles formes d’écran pliable.

Le Flex S, le Flex G, le Flex Note et le Flex Slidable annoncent le futur de la mobilité. Bien sûr, il ne s’agit que de prototypes mais on a hâte qu’ils voient le jour.

Vous pouvez les admirer dans une vidéo postée par le Youtuber Michael Fisher.

A quoi ressemblent les nouveaux smartphones pliables de Samsung ?

Samsung Flex S

Commençons par le Flex S. L’écran se plie en trois en forme de « S ». Une partie de l’écran reste visible lorsqu’il est fermé pour continuer de l’utiliser. Il n’est plus utile d’ajouter un deuxième écran comme sur le Galaxy Z Fold 3. Samsung a également développé cet écran pour le format tablette.

Samsung Flex G

Dans cette version l’écran se plie également en trois mais il se referme sur lui-même. Le smartphone est entièrement protégé. Il ne possède pas d’écran à l’extérieur. Samsung a également imaginé cet écran en mode tablette.

Samsung Flex Slidable

Le Flex Slidable On change complètement de forme avec le Flex Slidable. C’est un écran qui s’étire. C’est un peu le même concept que l’Oppo Find X 2021 mais avec un mécanisme différent. On presse un bouton et le côté d’un smartphone s’allonge.

Dans la vidéo cette partie agit un peu comme un deuxième écran. Elle fait apparaître un panneau avec des applications.

Samsung Flex Note

Après les smartphones et les tablettes, Samsung voit encore plus grand avec un ordinateur. Le Flex Note est un PC uniquement pourvu d’un grand écran pliable. Le clavier a disparu. Il est entièrement virtuel. Le Flex Note peut être utilisé à plat ou plié en mode portable.

Le Flex S, le Flex G, le Flex Note et le Flex Slidable ou au moins un d’entre eux , devrait voir le jour en 2022.