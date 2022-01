TCL NXTPaper 10s – Une tablette qui reproduit la sensation du papier - IDBOOX

TCL fait partie des constructeurs qui ont fait le déplacement au CES 2022. Ce spécialiste des écrans a présenté une flopée d’appareils qui bénéficient de ses innovations.

Smartphones 5G avec la série TCL 30, tablettes pour adultes ou enfants, ordinateurs portables et même lunettes de visionnage, TCL est présent sur tous les fronts.

L’un de ses produits a plus particulièrement retenu notre attention. Il s’agit de la tablette TCL NXTPaper 10s.

TCL NXTPaper 10s – Un écran comme du papier

Selon TCL son écran est semblable à du papier. Elle n’intègre pas un écran e-ink comme on pourrait le penser mais une dalle IPS. La TCL NXTPaper 10s est la deuxième génération avec ce type de technologie.

Son écran passe de 8 à 10 pouces. TCL a opéré de nombreux traitements sur la dalle pour reproduire la sensation du papier. Elle est recouverte de 10 couches de protection pour conserver des couleurs naturelles.

L’affichage est certifié TÜV. Un traitement matériel mais aussi logiciel réduit de 50% la lumière bleue pour protéger au maximum les yeux. TCL a également optimisé l’angle d’affichage et la finition anti-reflet pour garantir un confort de visionnage optimum.

La TCL NXTPaper 10s est accompagné de divers accessoires comme un stylet T Pen pour prendre des notes ou un Folio Keyboard pour accroitre sa productivité. Elle intègre une batterie de 8000mAh qui lui confère une autonomie d’une journée entière.

La tablette TCL NXTPaper 10s sortira en Europe dans le courant du mois de janvier pour un prix avoisinant les 250€. Nous avons hâte de la tester notamment pour les ebooks !

Un service adaptés aux enfants

Parallèlement, TCL annonce TCL Kids, un service adapté aux enfants disponible sur Google Play. Il est compatible avec toutes ses nouvelles tablettes.

Il comporte une bibliothèque de contenus éducatifs et de divertissements avec plus de 20 000 vidéos, 400 livres et 50 applications pour les enfants.

Cette appli fournit également un système de contrôle parental et elle permet de définir des rappels de santé pour la posture de lecture.