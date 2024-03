Galaxy Ring – La bague connectée, l’accessoire incontournable de demain ?

La Samsung Galaxy Ring va-t-elle être le prochain compagnon indispensable du Galaxy Z Fold 6 ou du Galaxy Z Flip 6 ?

Samsung a levé un coin du voile Galaxy Ring au MWC 2024. Que sait-on exactement de cette bague connectée ? A quoi va servir la Galaxy Ring ? Nous avons pu l’approcher lors du salon de Barcelone et en apprendre un peu plus sur ces fonctions.

Samsung Galaxy Ring – Un bijou ultra high-tech

Samsung a imaginé la Galaxy Ring à la fois comme un accessoire de mode et un appareil ultra high-tech. Elle est épurée mais aussi très élégante. C’est un vrai bijou. Vous aurez le choix entre trois couleurs : noir, or ou argent. Samsung a tout prévu pour que cet anneau s’adapte à tous les goûts et à toutes les mains.

Contrairement à une montre connectée, le diamètre de la Galaxy Ring n’est pas ajustable. La bague est constituée d’un seul bloc. Choisir la bonne taille est essentielle. Les capteurs doivent absolument toucher la peau pour être précis et efficaces.

Samsung a façonné 9 tailles d’anneaux. Vous trouverez forcément celle qui vous convient.

Galaxy Ring – L’anneau de pouvoir

La Galaxy Ring est bien plus qu’une simple bague. La firme coréenne entrevoit la bague comme la prochaine évolution des objets connectés. C’est un lien entre la montre connectée et le smartphone. La Galaxy Ring deviendra votre nouveau compagnon de vie et de santé.

Cet accessoire est plus discret et plus confortable à porter qu’une montre connectée. On peut garder la bague de jour comme de nuit sans ressentir aucune gêne pour analyser ses constantes.

Elle permet de collecter des données de façon plus précises notamment au niveau du taux d’oxygène dans le sang ou de la température de la peau.

La Galaxy Ring va également permettre d’améliorer le suivi du sommeil en surveillant de nouveaux paramètres comme le rythme de la respiration, les mouvements nocturne ou l’apnée du sommeil. Toutes les informations sont gérées dans Samsung Health.

La date de sortie

Les avantages d’une bague connectée ne s’arrêtent pas là. Dépourvue d’écran, elle possède une autonomie record de 9 jours. C’est beaucoup plus que la Galaxy Watch 6 qui atteint les 2 jours.

Samsung a déjà annoncé qu’elle sera compatible en priorité avec les Galaxy S24, les Galaxy Z Fold 6 mais aussi les autres smartphones Android. Les possesseurs d’iPhone devront patienter. La firme coréenne n’est pas seule sur le terrain des bagues connectées.

Ce nouveau marché aiguise l’appétit de nombreux constructeurs comme Honor. La compagnie annoncé travailler sur une bague connectée.

Il reste encore beaucoup de zones d’ombre autour de cette bague connectée. Nous en saurons plus rapidement puisque la Galaxy Ring arriverait en même temps que les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 en juillet 2024.

