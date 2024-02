Samsung Galaxy Z Fold 6 – Un changement de design moins radical que prévu ?

Samsung va-t-il enfin changer le design du Galaxy Z Fold 6 ? Une nouvelle fuite confirme un changement de forme mais pas ce qu’on attendait.

Le Galaxy Z Fold 6 arrivera vers la fin du mois de juillet 2024. Il serait accompagné du Galaxy Z Flip 6 et de la Galaxy Ring. Le design du smartphone pliant de Samsung a peu évolué depuis son lancement.

C’est un des meilleurs du marché dans sa catégorie mais son format le rend difficile à manier quand il est fermé. D’autres smartphones pliants disposent d’un grand écran extérieur plus agréable à utiliser comme le Honor Magic V2.

Le Galaxy Z Fold 6 devrait enfin évoluer. Comme le laissaient entendre de précédentes fuites le Galaxy Z Fold 6 embarquerait un écran extérieur plus grand. Cependant, le serial leaker IceUniverse douche un peu nos espoirs.

Une source de confiance lui a révélé que cet écran extérieur ne sera pas aussi large qu’espéré. Un brevet publié par Samsung avait fait naître une rumeur qui montrait un écran extérieur géant. Le site Pigtou avait créer un rendu 3D basé sur ce schéma.

Selon IceUniverse, il sera grand mais pas de cette taille. Il est catégorique. On peut sans doute espérer une diagonale comparable à celle du Magic V2 qui atteint 6,43 pouces. Elle est parfaite.

IceUniverse nous révèle également que Samsung va adopter un format plus anguleux se rapprochant du Galaxy S24 Ultra. La firme coréenne cherche à homogénéiser l’apparence de ses smartphones.

Selon lui les bords sont quasiment à angle droit. Il donne comme point de comparaison le Nubia Z60 Ultra. Il pourrait ressembler aux visuels ci-dessous. Qu’en pensez-vous ?

Is the fold6 and fold6FE be like this??https://t.co/9VGXKQb8aQ

— ¹²🍉 (@oznerol1234) February 21, 2024