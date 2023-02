Galaxy S23 Ultra – Prix, disponibilité, caractéristiques techniques et vidéo

Le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S23+ et le Galaxy S23 sont disponibles. Prix, caractéristiques techniques, on vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Les Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23, ils sont en test à la rédaction mais en attendant notre verdict final vous pouvez apprendre tout ce qu’il faut savoir sur les trois smartphones dans notre vidéo ci-dessous.

Galaxy S23 Ultra – Des photos de nuit à couper le souffle

Sans trop vous en dévoiler, on peut déjà vous dire que les photos avec le Galaxy S23 Ultra sont incroyables et plus particulièrement de nuit. Nous avons testé le smartphone lors de la visite de la dernière expo de l’Atelier des Lumières consacrée à Marc Chagall (voir ici).

Photo ou vidéo, le résultat est impressionnant de netteté et pourtant les conditions étaient très difficiles. Le concept de l’Atelier des Lumières est de plonger le spectateur dans le noir et de projeter des tableaux sur les murs. Il y a des couleurs changeantes et des sources lumières en mouvement.

Cela n’a pas dérangé le moins du monde le Galaxy S23 Ultra. On vous donne rendez-vous sur l’article de l’expo pour vous en rendre compte par vous-même.

Samsung Galaxy S23 – Les prix

Revenons aux smartphones. Les trois appareils sont disponibles. La période des offres de lancement est terminée alors quels sont les prix des Galaxy S23 ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est le modèle le plus puissant et il hérite de l’ADN des anciens Galaxy Note. Son écran Quad HD+ mesure 6,8 pouces et il embarque un capteur photo principale de 200MP. Le Galaxy S23 Ultra est vendu à partir de 1419€ avec 8Go de RAM et 256Go de stockage.

Le Galaxy S23+ est plus arrondi et son esthétique rappelle les Galaxy S. Son écran Full HD+ est de 6,6 pouces et sa caméra principale est de 50MP.

Le Galaxy S23+ est vendu à partir de 1219€.

Le Galaxy S23 est le petit de la bande avec une dalle de 6,1 pouces. Il est vendu à partir de 959€.