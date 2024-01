Galaxy S24 – Quels vieux smartphones recevront l’intelligence artificielle des S24 ?

Samsung a injecté de l’intelligence artificielle à tous les étages dans les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. Galaxy AI ne leur sera pas réservé.

Des smartphones plus anciens vont bénéficier de l’intelligence artificielle des Galaxy S24 concoctée par Samsung. Quels sont les smartphones qui bénéficieront de Galaxy AI ? Le vôtre en fait peut-être partie.

Galaxy AI fonctionne sous Android 14 avec la surcouche One UI 6.1. Plusieurs smartphones tournent sous One UI 6 et ils recevront la mise à jour vers One UI 6.1 avant la fin juin 2024. Ils recevront par la même occasion une grosse dose d’intelligence artificielle des Galaxy S24.

La liste des anciens smartphones avec l’IA des Galaxy S24

Samsung a confirmé au site AndroidAuthority qu’une sélection de smartphones et de tablettes hériteront de beaucoup de fonctionnalités de Galaxy AI. La firme coréenne n’a pas précisé quelles fonctions seront transférées.

Nous pouvons imaginer que la puissance du processeur aura un rôle à jouer dans leur choix. Samsung va privilégiera sans doute des fonctionnalités dans le Cloud comme Interprète ou ProVisual.

Samsung a mentionné 6 smartphones. Les appareils sélectionnés pour Galaxy AI sont les : Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5. La compagnie a également mentionné les tablettes de la série Galaxy Tab S9.

Les offres sur les Galaxy S23 et autres

C’est donc le bon moment pour acheter des Galaxy S23, un Galaxy Z Fold 5 ou un Galaxy Z Flip 5, d’autant plus qu’ils sont à prix cassé pour écouler les stocks.

– Galaxy S23

– Galaxy S23+

– Samsung Galaxy S23 Ultra

– Galaxy S23 FE

– Galaxy Z Flip 5

– Samsung Galaxy Z Fold 5

– Galaxy Tab S9

Où trouver les Samsung Galaxy S24 au meilleur prix ?

– Galaxy S24 8/128Go est à 899€

– Galaxy S24 8/256Go est à 899€ au lieu de 959€

– Samsung Galaxy S24+ 12/256Go est à 1169€

– Galaxy S24+ 12/512Go est à 1169€ au lieu de 1289€

– Galaxy S24 Ultra 12/256Go est à 1469€

– Samsung Galaxy S24 Ultra 12/512Go est à 1469€ au lieu de 1589€

– Galaxy S24 Ultra 12Go/1To est affichée à 1589€ au lieu de 1829€

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités