Galaxy S24 Ultra – Samsung passe aussi au titane, ça change quoi ?

Samsung va céder aux sirènes du titane. Le Galaxy S24 Ultra s’apprête à rentrer dans le cercle très fermé des smartphones utilisant le précieux métal.

Après le virage d’Apple avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, Samsung envisage aussi d’utiliser du titane sur le Galaxy S24 Ultra.

Selon les informations récoltées par le média Sud-Coréen TheElec, le cadre du Galaxy S24 Ultra sera en titane. Samsung tenterait de sécuriser environ 15 millions de cadres en titane. Cela correspond approximativement aux quantités vendues de Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S24 Ultra – Quels sont les avantages du Titane ?

Pourquoi tout le monde veut utiliser du Titane sur les smartphones ? Ce matériau a l’avantage d’être plus résistant et se raye moins facilement. Plus léger, il permet ainsi de réduire le poids d’un smartphone tout en lui conférant des finitions haut de gamme.

Le Titane a tout de même un inconvénient. Il est beaucoup plus cher que l’aluminium. Le cadre en aluminium d’un Galaxy S23 Ultra coûte à Samsung moins de 20$. Il coûtera 4 à 5 fois plus cher en titane.

Un impact sur le prix ?

Samsung devrait se montrer prudent et limiter l’injection de titane dans son smartphone pour ne pas faire exploser le prix. Le Galaxy S24 Ultra intègre un écran plat et seul le cadre extérieur serait en Titane. Le reste de la structure resterait en aluminium. Apple a employé le même subterfuge.

Contrairement aux précédentes rumeurs, seul le Galaxy S24 Ultra bénéficiera de cette évolution. Samsung prendra la décision d’élargir l’emploi du Titane aux autres Galaxy S24 uniquement si ce changement est bien reçu par les clients.

Cela sous-entend une hausse de prix à moins que Samsung absorbe les coûts.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités



Via