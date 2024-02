Galaxy S24 – Une fonction d’intelligence artificielle arrive sur les vieux Samsung

Les Galaxy S24 intègrent plusieurs fonctions d’intelligence artificielle qui changent la donne. L’une des plus convoitées va arriver sur d’anciens smartphones Samsung.

Les Galaxy S24 ont provoqué une rupture en utilisant l’intelligence artificielle de façon plus poussée que ses concurrents. La firme coréenne a saupoudré les Galaxy S24 d’IA générative qui donnent des super-pouvoirs.

Les Galaxy 24 donnent un peu de leur IA aux Galaxy S23

Rassemblés sous la bannière Galaxy AI certains d’entre eux vont débarquer sur d’anciens smartphones de la marque. Celui qui nous intéresse concerne la vidéo.

Les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra sont capables de transformer une vidéo tournée à une vitesse normale en une vidéo Slow Motion. Vous pouvez même sélectionner une petite partie de la vidéo pour y intégrer ce super Slow Motion pour donner un effet dramatique à votre vidéo.

Il suffit de régler la vitesse à ¼ et le tour est joué. Ce tour de force est rendu possible grâce à l’intelligence artificielle et à la puissance de calcul des processeurs.

Un nouveau mode vidéo

Le modérateur de la communauté Samsung en Corée a annoncé l’arrivée de la fonction Instant Slow Mo sur 8 appareils. Les heureux élus sont les suivants : Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ et Galaxy Tab S9 Ultra.

Vous aurez certainement remarqué que tous ces smartphones et ces tablettes ont un point commun. Ils tournent avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est assez puissant pour faire du Slow Motion instantané même s’il est sorti en 2023.

Cette bonne nouvelle n’arrive pas seule puisque le modérateur Samsung a également indiqué qu’Instant Slow Mo va être amélioré avec le support des vidéos 10bit, des vidéos 480p et du format mov.

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités

Via