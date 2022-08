Google Pixel 6a Test – Un surdoué en photo à prix réduit

Le Google Pixel 6a est sorti en France et en Europe. Nous avons testé ce smartphone milieu de gamme pas comme les autres. On vous dit ce qu’il vaut vraiment.

Après une année d’absence, le célèbre smartphone milieu de gamme de Google est de retour en Europe. Le Pixel 6a a débarqué en France.

Est-il aussi bon que les Pixel 6 ? On vous dit tout ce qu’il faut savoir dans notre test. (non sponsorisé)

Suivez ce lien pour acheter le modèle vert, ce lien pour le noir et ce lien pour le blanc.



Google Pixel 6a – Le design

Il n’y a aucun doute le Pixel 6a appartient à la famille de Pixel 6. On pourrait les confondre à quelques détails près. Comme ses prédécesseurs, le Pixel 6a est reconnaissable immédiatement à sa coque arrière parcourue d’une large bande noire qui accueille les capteurs photo. Cet îlot photo dépasse moins de la coque ce qui affine le design de l’appareil.

Le dos du smartphone n’est pas en verre comme on pourrait le penser mais en plastique. L’imitation est parfaite et on ne s’en rend absolument pas compte.

Le Pixel 6a pèse 178g contre 207g pour le Pixel 6. On sent la différence dans le creux de la main. De manière générale, il dispose d’une bonne ergonomie.

Sa taille plus réduite (152,2 x 71,8 x 8,9 mm) le rend très facile à utiliser d’une seule main. On peut parcourir tout l’écran avec le pouce.

L’écran

Le Pixel 6a arbore un écran de 6,1 pouces avec une résolution Full HD+ de 2044 x 1080 pixels. Google a opté pour une dalle AMOLED avec un beau rendu des couleurs et des tons riches.

Compte tenu de ce choix on aurait pou espérer un taux de rafraichissement élevé. Il s’arrête malheureusement à 60Hz. C’est un peu léger face à la concurrence.

Son taux de luminosité rattrape ce faux pas. Elle monte à 500nits avec des pics à 550 nits. Cela permet de l’utiliser sereinement en extérieur et même de déchiffrer ce qui s’y affiche en plein soleil.

Cet écran abrite le lecteur d’empreintes. Bien positionné, il se montre réactif et déverrouille le smartphone en une fraction de seconde sans jamais faire une erreur.

Les performances

Ne cherchez pas de processeurs Qualcomm ou MediaTek, une puce Tensor pilote le Pixel 6a. C’est un processeur gravé en 5nm développé et optimisé par Google. Il est assisté par 6Go de RAM et 128Go non extensibles.

Ce processeur est gonflé à l’intelligence artificielle ce qui est surtout visible au niveau de la photo. Il ne démérite pas non plus en matière de puissance pour les jeux vidéo.

Le jeu Call of Duty Mobile tourne à plein régime avec des graphismes et une fréquence d’image réglés sur le niveau très élevé.

Vous ne ressentirez pas non plus de désagrément sur un jeu beaucoup plus exigeant comme Geshin Impact. Il montre quelques signes de faiblesse quand un très grand nombre de personnages et d’effets inondent l’écran mais de manière générale vous ne serez pas gêné pour jouer.

Par contre, vous sentirez la température sous vos doigts monter en flèche dès qu’il est un peu trop sollicité.

Concernant l’audio, le Pixel 6a dispose de deux haut-parleurs stéréo mais le son n’est pas du tout équilibré. La sortie du haut manque de puissance.

L’autonomie

Le Pixel 6a cache sous sa coque une batterie de 4410mAh. Elle lui confère une autonomie d’une journée mais elle n’ira pas plus loin. Ce constat se confirme lorsqu’on joue. Une partie de 20 minutes de Call of Duty Mobile consomme 7% de batterie.

Le Pixel 6a est compatible avec la charge 18W mais vous devrez vous procurer par vous-même ce chargeur. La boite utlra-slim ne contient qu’un câble USB-C avec un adaptateur USB.

Avec le bloc officiel, le smartphone avec une batterie complètement vide se chargera en1h30. Dans le cas contraire comptez 2 heures. La recharge sans fil ne viendra pas à votre secours puisque le smartphone n’est pas compatible.

La photo

La photo est le gros point fort des smartphones Pixel et de ce côté là, le Pixel 6a ne déçoit pas. La configuration est moins poussée que sur les Pixel 6. Il intègre un capteur principal de 12,2MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12MP. Cette configuration fait penser à l’appareil photo d’un Pixel 5.

Le Pixel 6a fait une nouvelle fois la démonstration de l’efficacité de l’optimisation logicielle de Google. Les photos de jour sont nettes avec un grand nombre de détails et des couleurs riches proches du réel.

Il montre aussi son efficacité pour les zooms. Vous pouvez admirer le résultat ci-dessous sans grossissement, avec un zoom X2 et X6.

Le Pixel 6a se montre encore plus impressionnant lorsque la nuit pointe le bout de son nez. L’appareil révèle tout son potentiel. Le mode Vision de nuit élimine le bruit tout en conservant un bon niveau de détail. Il éclaire les zones plongées dans le noir sans forcer sur le niveau de luminosité. Le temps de pause est assez long mais le résultat en vaut la peine.

Les portraits et l’ultra grand-angle

Le Pixel 6a ne dispose pas de capteur photo dédié aux portraits. Tout est donc géré par les algorithmes. L’effet de profondeur est bien marqué mais les détourages sont parfaitement ciselés. L’appareil détache le sujet du fond à tel point qu’il paraît parfois sortir du cadre. Le résultat est impressionnant.

Le niveau de flou n’est pas réglable avant de prendre la photo mais vous aurez le loisir de le faire grâce aux nombreux réglages proposés dans l’interface. D’ailleurs celle-ci contient un vrai petit bijou, nous voulons bien sûr parler de la fameuse gomme magique de Google.

Elle fait disparaître tous les indésirables d’un claquement de doigt. Dans la réalité, elle se montre particulièrement efficace sur les fonds simples ou neutres sinon elle laissera des traces fugaces des personnes effacées.

L’ultra grand-angle fait le job sans vraiment briller. Il manque clairement de finesse. Cela saute aux yeux dès qu’on agrandit les photos.

Ce qu’on en pense

Le Pixel 6a est un smartphone milieu de gamme qu’il faut prendre en considération si vous cherchez un smartphone performant et doué en photo. Le smartphone a une vraie identité avec un design immédiatement reconnaissable.

Son format compact offre une bonne ergonomie et il bénéficie du savoir-faire de Google en matière de photo. Google prouve encore une fois que le nombre de capteurs ne compte pas. On citera également son processeur Tensor polyvalent qui permet de jouer dans de bonnes conditions.

On opposera à cela des choix discutables comme son écran OLED limité à 60HZ ou la recharge 18W avec un bloc aux abonnés absents.

Au final, si tout n’est pas parfait, Google tient la bonne recette avec le Pixel 6a. Le Pixel 6a est vendu au prix de 459€ en trois couleurs : Sauge (vert), charbon (noir) et galet (blanc).

Suivez ce lien pour acheter le modèle vert, ce lien pour le noir et ce lien pour le blanc.

Google Pixel 6a – La fiche technique

Google Pixel 6a – 5G Ecran 6,1 pouces OLED – 60Hz Définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) – Gorilla Glass 3 Processeur Google Tensor et copro sécurité Titan M2 – 5G RAM 6Go DDR5 Stockage 128Go UFS 3.1 Extension non Caméras arrières 12,2MP (f/1.7) + UGA 12MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60fps Caméras frontales 8MP (f/2) IP68 Non Batterie 4410mAh Charge rapide 18W – non fourni Dual SIM NanoSim et eSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 Haut-parleurs stéréo Android Android 12 Dimensions 152,2 x 71,8 x 8,9 mm – 178 g