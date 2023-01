Google Pixel 7a – Une grosse fuite révèle un smartphone puissant

Le Google Pixel 7a se montre dans une vidéo de prise en main dévoilant par la même occasion les caractéristiques d’un puissant smartphone.

Une vidéo du Google Pixel 7a a été postée dans un groupe privé sur Facebook au Vietnam. Elle n’est pas restée longtemps privée puisqu’elle a été immédiatement mise en ligne sur Twitter.

Le smartphone qui apparaît dans la vidéo n’est pas une version finale mais un modèle de pré-production. Il est verrouillé sur le fichier de démarrage d’appareil. Peu importe cette limitation, la vidéo permet tout de même de glaner quelques informations sur le Pixel 7a et notamment sur sa fiche technique.

Le Pixel 7a s’annonce beaucoup plus puissant que ses prédécesseurs. La gamme « a » est généralement moins chère et donc moins puissante que la gamme Pixel classique. Google semble avoir fait un gros effort pour booster les performances de son smartphone.

Si on se base sur cette fuite, le Pixel 7a intègre un écran avec un taux de rafraichissement de 90Hz. C’est une belle progression par rapport au Pixel 6a qui devait se contenter d’un dalle Full HD+ 60Hz.

Il y a aussi du changement au niveau de la mémoire et du stockage. Le Pixel 7a embarquerait 8Go de RAM DDR5 et 128Go de stockage en UFS 3.1. Le Pixel 6a tournait avec 6Go des RAM DDR4. Si on ajoute à cela la présence du processeur Tensor G2 de Google, ces spécifications préfigurent d’un Pixel 7a puissant.

Il ne devrait pas être en reste non plus du côté photo. On parle d’un nouveau duo de caméras. L’appareil photo se composerait d’un capteur Sony IMX787 de 64MP et d’un ultra grand-angle Sony IMX712.

Remembering the Pixel 7a? The guy messaged me a few minutes ago that the phone is remotely locked by Google.

At least we now know another detail: 8GB LPDDR5 RAM and 128GB pic.twitter.com/ZRaDUXYSDW

— No name (@chunvn8888) January 4, 2023