Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro – Les cadeaux pour la préco dévoilés

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro arrivent avec une super offre de lancement selon les dernières fuites. Vous allez avoir des cadeaux.

Le lancement du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro se déroulera le 4 octobre 2023. Nous pensions tout savoir sur les deux smartphones mais le serial leaker RolandQuandt a déniché une nouvelle information très intéressante.

Google va se montrer généreux et va vous couvrir de cadeaux si vous achetez un Pixel 8 pendant le période des précommandes. Le prix des deux appareils est pressenti à la hausse, ils aideront à faire passer la pilule.

Google Pixel 8 – Des prix en hausse mais des cadeaux pour la préco

En effet, le Pixel 8 devrait démarrer à 799€ au lieu de 649€ pour le Pixel 7. De son côté, le Pixel 8 Pro serait vendu à partir de 1099€. Le Pixel 7 Pro démarre à 899€. Ces prix ne sont pas officiels mais la hausse risque d’être de cet ordre.

Selon les visuels marketing repêchés par RQ, Google a mis en place des offres de lancement intéressantes. Si vous achetez un Pixel 8 pendant la période de précommande, vous repartez avec des écouteurs Pixel Buds Pro offerts.

Dans le cas du Pixel 8 Pro, Google vous donne la nouvelle montre Pixel Watch 2. Ces offres sont destinées au territoire américain mais elles devraient aussi être appliquées dans d’autres régions du monde comme l’Europe.

Pixel Watch 2 – Quoi de neuf ?

Pour mémoire, la Pixel Watch 2 est la nouvelle montre connectée de Google. Elle devrait être vendue dans les 399€ selon le site winfuture. Son apparence ne change pas par rapport au premier modèle. Elle est toujours équipée d’un écran rond OLED de 1,2 pouce.

En revanche, elle se débarrasse de son vieux processeur pour un Snapdragon W5 Gen1. Il est plus récent et beaucoup plus performant. Il est accompagné de 2Go de RAM et de 16Go de stockage.

La montre intègre plusieurs capteurs dont un moniteur de fréquence cardiaque, un lecteur pour mesurer le taux d’oxygène dans le sang et un capteur électrique polyvalent.

