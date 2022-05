Honor Magic 4 Pro officiel en France prix et dispo ! Vidéo

Le Honor Magic 4 Pro est aujourd’hui officiel en France, les précommandes sont ouvertes.

Nous avions pu le prendre en main pour vous le faire découvrir en vidéo avant sa sortie.

Le nouveau Flagship de Honor est au prix de 1099 euros. Pour la précommande une montre Watch GS3 + 1 chargeur sans fil 100W offerts jusqu’au 29 mai Cliquez ici

Honor Magic 4 Pro reconnaissable entre tous

Le Honor Magic 4 Pro marque le grand retour de la compagnie sur le terrain des smartphones premium.

Honor a tout fait pour que son smartphone ne passe pas inaperçu. Il est reconnaissable entre tous grâce à son appareil photo. C’est un énorme cercle qui imite l’objectif d’une caméra professionnelle. (la fiche technique complète est en fin d’article).

Honor l’a baptisé l’œil de la muse. Nous n’avons pas encore pu tester la qualité de cet appareil photo mais il semble prometteur sur le papier. Honor a certainement fait un bon usage de son quadruple capteur 50MP.

Outre sa composition, cet îlot photo joue la carte de la démesure. Il est très visible mais il s’intègre bien à l’ensemble du design. Il dépasse à peine de la coque et sa taille lui offre une bonne stabilité lorsqu’il est à plat.

Les dimensions du Honor Magic 4 Pro sont sur la même ligne. Avec son écran AMOLED géant de 6,8 pouces, on est sur un appareil très grand format.

Ses dimensions ne mentent pas. Le Magic 4 Pro mesure 163,6 mm de hauteur et 74,7 mm de largeur pour 9,15 mm d’épaisseur et il pèse 215 g. Vous sentirez vite son poids dans la main.

Magic 4 Pro est doté d’une batterie de 4 600 mAh qui peut fournir une énergie suffisante pour toute la journée. La charge sans fil Honor SuperCharge 100 W recharge la batterie à 50 % en 15 minutes environ.

Grâce au GPU turbo X, le super rendu lA dans les jeux mobiles permet au téléphone de conserver un affichage de haute qualité et de réduire simultanément la consommation d’énergie.

On vous en dira plus sur ce smartphone lors de notre test. Honor Magic 4 Pro est en précommande et son prix est de 1099€ avec 8/256Go. Pour la précommande une montre Watch GS3 + 1 chargeur sans fil 100W offerts jusu’au 29 mai Cliquez ici Ou Cliquez ici

Honor Magic 4 Pro – La fiche technique