MWC 2022 – Honor Magic 4 Pro et Magic 4 prise en main et fiche technique - IDBOOX

IDBOOX est au MWC 2022 et on vous fait découvrir les Honor Magic 4 Pro et Magic 4. Prix, dispo et fiche technique, ne manquez rien.

Honor revient au MWC avec le Honor Magic 4 Pro et le Magic 4. On vous dit tout ces deux flagships pleins de promesses. Ils marquent la volonté du constructeur chinois de tourner la page de l’ère Huawei et de montrer leur savoir-faire.

Le Magic 4 Pro et le Magic 4 ont-ils toutes les qualités pour s’imposer sur le terrain très concurrentiel des smartphones haut de gamme ?

Concentrons-nous sur le Honor Magic 4 Pro qui propose une fiche technique plus poussée.

Vous pouvez voir les différences entre le Magic 4 Pro et le Magic 4 dans les deux tableaux récapitulatifs à la fin de l’article.

Magic 4 Pro – Le flagship Honor qu’on attendait ?

Le Magic 4 Pro annonce tout de suite la couleur avec un écran symétrique Quad Curve de 6,81 pouces. Cela veut dire qu’il est incurvé des quatre côtés pour offrir une expérience visuelle immersive ultime.

Ca n’est plus très en vogue mais Honor a choisi pour une double perforation à l’avant pour accueillir deux capteurs photo.

Cette dalle utilise une technologie OLED LTPO. Cela veut dire que son taux de rafraichissement varie entre 1Hz et 120Hz en fonction du contenu affiché. Ce système permet d’économiser de la batterie. Plusieurs smartphones haut de gamme annoncés au MWC 2022 intègrent ce genre d’écran.

On passe sous la coque. Honor a fait appel au Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 pour faire tourner son flagship. Il est assisté par 8Go de RAM et 256Go de stockage. Le Honor Magic 4 Pro s’appuie sur une batterie de 4600mAh pour tenir toute la journée.

Honor nous réserve une surprise avec une recharge filaire rapide de 100W. La batterie atteint les 100% en 30 minutes. Pour ne pas faire de jaloux, le Magic 4 Pro supporte également la recharge sans fil 100W. Il récupère 60% de batterie en 15 minutes.

L’œil de la Muse, un appareil photo avec des surprises

On ressort et on fait le tour du smartphone. Honor reprend le design l’îlot photo du Magic 3 Pro qu’il avait baptisé « L’œil de la Muse ». Il ressemble à un gros objectif de caméra professionnelle avec un capteur principal au centre entouré d’autres lentilles.

Cet appareil photo se base sur la combinaison d’un capteur principal de 50MP, d’un ultra grand-angle 122° de 50MP et d’un objectif périscopique de 64MP.

Le Magic 4 Pro utilise la technique de la photographie computationnelle. Il combine les capteurs et les focales pour améliorer la netteté et la clarté des clichés. Cela permet également d’optimiser la qualité du zoom.

Le capteur 64MP périscopique dispose ainsi d’un zoom optique X3,5 qui peut aller en numérique jusqu’à X100 améliorant la netteté et la clarté des images de 160 %.

Le HONOR Magic 4 Pro excelle aussi en vidéo. Il enregistre des vidéos avec un niveau de qualité cinématographique en 60fps 10-bit Log 4K.

Le Honor Magic 4 Pro 8/256Go est vendu à 1099€. A très bientôt pour le test complet !

Honor Magic 4 Pro – La fiche technique

Honor Magic 4 Pro – 5G Ecran 6,81 pouces LTPO OLED – 1 à 120Hz – Quad Curve Définition 2848 x 1312 pixels 460ppi jusqu’à 1000nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 256/512Go Extension Non Caméras arrières 50MP (f/1.8) + UGA 50MP 122° (f/2.2) + Zoom périscopique 64MP (f/3.5) – zoom optique X3,5 num X100 – vidéo 4K HDR 10 /60fps, Magic-Log 10-bit Log 4K 60fps Caméras frontales Grand angle 100° + caméra profondeur IP68 Oui Batterie 4600mAh Charge rapide Filaire 100W + sans fil 100W Dual SIM NanoSim – Double slot Lecteur empreintes Sous l’écran 8*8 dToF Laser Focusing Sensor Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby ATMOS Android Android 12 – Magic UI 6.0 Dimensions 163,6 x 74,7 x 9,15 mm – 215 g

Honor Magic 4 – La fiche technique