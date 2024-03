Honor Magic 6 Pro – Une offre de lancement à ne surtout pas rater pour ce photophone

Honor frappe très fort avec le Magic 6 Pro. En plus d’être un smartphone aux performances très élevées, il bénéficie d’une offre de lancement magique.

Le Honor Magic 6 Pro est le smartphone haut de gamme incontournable de ce début d’année 2024. Ecran AMOLED splendide, processeur Snapdragon 8 Gen 3, appareil photo ultra rapide, batterie de 5600mAh, le Honor Magic 6 Pro est impressionnant sauf au niveau de son prix.

Une offre de lancement au Top !

Quand le Honor Magic 6 Pro fige le temps

Le Honor Magic 6 Pro possède une fiche technique impressionnante qui donne des sueurs froides à la concurrence. La liste est longue. (lire notre test non sponsorisé)



Parmi les plus marquants, on peut citer son écran AMOLED Quad Curved de 6,8 pouces ultra-résistant, son processeur Snapdragon 8 Gen 3 ou sa batterie de 5600mAh avec son autonomie qui dépasse les 1,5 jour.



Ça n’est pas tout, le plus impressionnant est sans conteste son appareil photo. Son appareil photo est capable de figer le temps.

Son triple appareil photo dispose du nouveau système Falcon Capture 2.0 alimenté par un modèle d’IA. Il est parfait pour immortaliser des événements sportifs. Grâce à sa vitesse d’obturation, il fige le temps et prend des clichés nets et détaillés.



L’IA du Honor Magic6 Pro est entrainée à détecter les sports avec 8 millions d’images. Cet algorithme avancé prédit et capture sans effort les moments les plus décisifs en ultra-haute définition.

Le Honor Magic 6 Pro est capable de réaliser des photos sportives dignes d’un reflex.

Le Magic 6 Pro n’est pas uniquement spécialisé dans les sports. Son système de capture rapide fonctionne aussi pour les sujets en mouvements ou les animaux.

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises avec le Magic 6 Pro. D’autant plus que son capteur principal de 50MP est accompagné d’un ultra grand angle de 50MP et d’un téléobjectif de 180 MP. Ce dernier muni d’un zoom optique 2,5x et d’un zoom numérique jusqu’à 100x permet de ne rien rater même à longue distance.

