Honor Magic Flip – Un visuel dévoile le smartphone pliant à clapet

Le Honor Magic Flip s’annonce aussi grandiose que le Honor Magic V2. Un visuel vient d’apparaître sur la toile et il est splendide.

Honor a confirmé travailler sur un smartphone pliant à clapet. Un premier visuel du Honor Magic Flip a échappé à la vigilance du constructeur.

Comme l’avait indiqué George Zhao lors du MWC 2024, Honor a dans ses cartons un smartphone pliant à clapet. Ca n’est pas son nom officiel mais le Magic Flip s’annonce aussi impressionnant que le Magic V2.

A date, c’est le smartphone pliant plus abouti que nous avons testé. Le futur smartphone pliant compact d’Honor devrait suivre le même chemin.

L’écran extérieur recouvrirait la moitié du smartphone. Il ferait un peu penser à celui du Motorola Razr 40 Ultra (Lisez notre test). Contrairement à lui les deux caméras sont placées verticalement. Cette disposition laisse plus d’espace pour afficher des informations.

Honor Magic Flip – Aussi fin que le Magic V2 ?

La comparaison s’arrête là. Le design du Honor Magic Flip semble moins massif. Pour cause puisque le Magic Flip serait le smartphone pliant à clapet le plus fin et le plus léger du marché. Rien n’est impossible pour Honor qui a déjà réussi ce tour de force avec le Magic V2.

L’autre partie du smartphone est recouverte de cuir. Selon une autre fuite, elle abriterait une batterie de 4500mAh. Une telle capacité n’est pas commune pour un smartphone à clapet. On peut donc s’attendre à une autonomie confortable.

Le Honor Magic Flip est en développement depuis plus de deux ans. Il devrait sortir officiellement à la fin du deuxième trimestre 2024. On ne sait pas s’il verra immédiatement le jour en France il entrera en concurrence directe avec le Samsung Galaxy Z Flip 6.

Via