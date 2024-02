Honor Magic V2 Test – Honor a-t-il trouvé la formule parfaite pour le smartphone pliant ?

Le Honor Magic V2 est-il la nouvelle référence des smartphones pliants ? Découvrez la réponse dans notre test.

Nous avions déjà pu approcher le Honor Magic V2 à l’IFA 2023 à Berlin. Sorti en Chine l’année dernière il s’installe maintenant en France. Nous avons testé le Honor Magic V2 en profondeur et nous vous livrons notre verdict.

Le smartphone pliant le plus fin au monde a-t-il la charnière assez solide pour faire vaciller le poids lourd du secteur ? (test non sponsorisé).

Honor Magic V2 – Design et ergonomie

Le Honor Magic V2 est le smartphone pliant le plus fin au monde. C’est vrai et ce n’est pas uniquement un argument marketing. On s’en aperçoit immédiatement quand on le prend en main. Il ne dépasse pas 9,9mm d’épaisseur quand il est plié. A titre de comparaison le Galaxy Z Fold 5 mesure 13,4mm.

Le Magic V2 est quasiment de la même épaisseur qu’un smartphone classique. Il est très agréable à manipuler et on ne sent pas qu’on a un smartphone pliant dans la main.

Le Honor Magic V2 est encore plus impressionnant lorsqu’il est ouvert. Il ne mesure pas plus de 4,7mm lorsqu’il est déplié. Cela correspond à l’épaisseur de la prise microUSB. Cette finesse pourrait faire craindre le pire mais l’impression de solidité domine à tous les niveaux. C’est également le cas de sa très discrète charnière en Titane. Elle résiste jusqu’à 400 000 pliages.

Le Honor Magic V2 peut aussi se targuer d’être le smartphone pliant le plus léger de sa catégorie. Il pèse 231g. En comparaison, le Galaxy Z Fold 5 pèse 253g. Il concurrence même le Galaxy S24 Ultra avec ses 232g sur la balance.

Honor met donc un terme à la fatalité de l’effet brique des smartphones pliants. Il rentre dans une poche de pantalon et il n’est pas plus encombrant qu’un smartphone classique.

Nous en avons fait l’expérience lors de notre test lors d’un déplacement en Espagne. Nous nous sommes baladés pendant une semaine avec le smartphone dans la poche sans ressentir la moindre gêne.

L’écran extérieur

Le Honor Magic V2 se démarque de son concurrent direct par un grand écran extérieur. Cette dalle atteint 6,43 pouces et ça change tout. Elle a quasiment le format de celle d’un smartphone classique. Vous ne ressentirez plus le besoin de l’ouvrir toutes les 5 minutes.

Les opérations complexes peuvent se faire directement sur l’écran extérieur. On accède à l’écran pliant uniquement lorsqu’on en a vraiment envie pour visionner une vidéo, regarder des photos ou profiter du multitâche.

Honor n’a pas fait les choses à moitié. Cet écran AMOLED est splendide. Les couleurs sont éblouissantes et le rendu ne nécessite aucun recalibrage.

Il affiche une résolution de 2376 x 1060 pixels et la luminosité atteint 2500nits. Comme vous pouvez le constater sur les photos, on n’a aucun problème pour voir ce qui s’affiche même en plein soleil.

Honor a choisi une dalle LTPO. Cela veut dire que son taux de rafraichissement varie entre 1Hz et 120Hz selon le contenu. Ce grand écart permet de gagner en autonomie.

L’écran pliant

La diagonale de l’écran pliant atteint 7,92 pouces. Cette dalle adopte un format carré. C’est parfait pour profiter du multitâche mais les vidéos ou les jeux sont affublés de bandes noires en haut et en bas.

Honor a également opté pour une dalle AMOLED LTPO. Sa résolution atteint 2344 x 2156 pixels et la qualité est également au rendez-vous.

Le contraste et les couleurs sont magnifiques à l’image de celles de l’écran extérieur. La seule différence se situe au niveau de la luminosité. Honor annonce des pics à 1600 nits. Ce niveau reste élevé et n’empêche pas son utilisation en extérieur. On apprécie également au passage sa charnière qui marque très peu la pliure.

Les écrans du Magic V2 savent également prendre soin de vos yeux avec des innovations comme l’affichage nocturne Circadien ou le Dynamic Dimming. Ils favorisent le confort oculaire et limitent les émissions de lumière bleue. Le smartphone possède également un mode ebook qui passe l’écran en gris et blanc.

Autre point positif, le Magic V2 est livré avec une demie coque. Elle ne protège que l’arrière mais elle a surtout un pied intégré. Il permet de faire tenir le smartphone debout quand il est ouvert. C’est parfait pour regarder un film.

Les performances

Le Honor Magic V2 est sorti en Chine en l’année dernière. Son architecture est donc basée sur le top de 2023. Le smartphone tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il est assisté par 16Go de RAM et 512Go de stockage. Ce processeur était au top l’année dernière. Il le reste encore en 2024.

Au quotidien comme dans les jeux vidéo, cette puce est une bête de compétition. Genshin Impact, l’un des plus exigeants, tourne sans ralentissement avec des graphismes réglés sur le niveau maximum en 30 fps. La puissance du Snapdragon 8 Gen 2 offre également des capacités multitâches au Magic V2.

Contrairement au Galaxy Z Flip 5, ce mode se limite à deux applications ouvertes sur l’écran. C’est suffisant et cela permet de gagner en lisibilité.

Les applications adaptées à l’écran pliant sont assez rares. La plus notable est celle de l’appareil photo. Elle s’affiche en deux parties lorsque le smartphone est à moitié plié. L’objectif est en haut et la galerie en bas. Il aurait été appréciable qu’elles soient plus nombreuses. Les applis Google comme Maps ou Youtube tirent également partie de l’écran pliant.

L’expérience audio est à la hauteur. Le son est diffusé à travers deux vrais haut-parleurs. Le son est clair et équilibré. C’est assez rare pour le mentionner.

Le Honor Magic V2 est compatible avec la norme WiFi 7 et le Bluetooth 5.3. Cette norme Bluetooth garantit une portée plus étendue, un débit accru et une meilleure gestion de l’énergie. Le Honor Magic V2 partage cette connexion Bluetooth 5.3 avec l’enceinte Marshall Stanmore III.

L’autonomie

Honor a réussi à caser une batterie de 5000mAh dans le Magic V2 malgré sa finesse. Elle confère au smartphone une autonomie d’environ une journée complète et même un peu plus. Vous pouvez espérer aller jusqu’à 1,5 jour en vous concentrant principalement sur l’écran extérieur.

Nous avons été surpris par sa bonne gestion de la consommation d’énergie. Lors de notre test nous avons pris énormément de photos et de vidéos. Cette activité est habituellement très énergivore mais en fin de journée la batterie était encore à 25%.

De plus, la taille confortable de l’écran extérieur n’incite pas à utiliser l’écran toutes les 5 minutes ce qui permet de consommer moins d’énergie. Si vous êtes adepte des jeux vidéo cela change la donne surtout si vous passez sur l’écran pliant. Sur ce dernier, une partie de 15 minutes de Genshin Impact consomme 5% de batterie.

Le Honor Magic V2 est compatible avec la recharge 66W. Le chargeur n’est malheureusement pas inclus dans la boite. La batterie retrouve 100% d’énergie avec un chargeur certifié Honor en 1 heure. Dans le cas contraire, il faudra être plus patient.

La photo

Le Honor Magic V2 embarque une triple caméra. Elle se compose d’un capteur principal de 50MP avec stabilisation optique d’image, d’un ultra grand-angle de 50MP et d’un téléobjectif de 20MP avec un zoom optique X2,5 et OIS.

Le capteur principal du Honor Magic V2 capture des photos en 12,5MP ou 50MP. La gestion des couleurs est identique. Il y a juste une légère différence au niveau du contraste.

De jour, l’appareil photo restitue des couleurs vitaminées mais qui restent proches de la réalité. Les photos ont dans l’ensemble un beau piqué. Le smartphone réagit également très bien face à une forte luminosité. Il atténue la lumière tout en respectant l’ambiance et les couleurs.

Sa mise au point rapide est également très appréciable. Les sujets ou les éléments en mouvement comme l’eau sont clairs et nets.

L’appareil photo permet d’effectuer des zooms X2,5 en optique, puis en X10 et X40 en numérique. Au-delà du zoom X2,5, les photos perdent en finesse et les détails s’estompent.

L’ultra grand-angle, les portraits, et le mode nuit

L’ultra grand-angle a le mérite de ne pas surexposer les photos et de générer des couleurs proches de celles du capteur principal. Le problème se situe au niveau de la déformation. Le sentiment d’aspiration est très présent. Au final, les photos sont complétement déformées.

Le Mode Portrait rattrape le coup. Le Honor Magic V2 se montre particulièrement efficace dans le domaine. Vous pouvez vous en rendre compte sur la photo ci-dessous. Le smartphone détecte la moindre mèche de cheveux même celles balayées par le vent. Le détourage est propre et très précis.

Le mode Nuit est assez déconcertant. Le smartphone augmente la luminosité sans vraiment retravailler l’ambiance générale. La scène est dénaturée et les couleurs ne sont pas respectées. Le traitement pour supprimer le bruit se révèle aussi un peu trop agressif. Il emporte avec lui une partie de détails.

Autre bémol, le Honor Magic V2 n’effectue aucun traitement sur les éclairages urbains. On se retrouve la plupart du temps avec de gros halos lumineux sur les photos.

Honor Magic V2 – C e qu’on en pense

Nous sommes littéralement tombés sous le charme du Honor Magic V2. Honor a trouvé la formule magique pour les smartphones pliants de ce format. Le Magic V2 corrige tous les défauts des appareils pliants qu’on a pu voir jusqu’à présent. Il est fin, léger et on peut profiter pleinement de ces deux écrans.

On pourrait reprocher au Magic V2 son processeur qui date de 2023 mais on lui pardonne car il reste très performant. On ne se sent absolument pas limité au quotidien.

Le Magic V2 bénéficie également d’une bonne autonomie qui concurrence celles des smartphones classiques. Il n’est pas pour autant exempt de défauts. On peut lui reprocher le petit nombre d’applications adaptées à l’écran pliant ou son appareil photo capricieux. La qualité des photos de jour est au rendez-vous mais le reste est un peu à la traine. C’est dommage.

Au final, le Honor Magic V2 s’impose comme une référence dans le petit monde des smartphones pliants. Il offre une expérience équilibrée et aboutie qu’on l’utilise comme un smartphone classique ou pliant.

Le Honor Magic V2 smartphone est vendu 1999,90€ mais il passe à 1399,90€ avec ce code AV2CPS pendant la période de lancement, ce qui est son juste prix. Jusqu’au 14 février, une magnifique une enceinte Marshall Stanmore III d’une valeur de 399€ est offerte en plus de la remise !

